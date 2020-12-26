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Gündem Meclis karıştı! Yumruk yumruğa kavga
Gündem

Meclis karıştı! Yumruk yumruğa kavga

TBMM Genel Kurulu'nda konuşmalar sürerken, AK Parti ve CHP'li Milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:33:00 -
Meclis karıştı! Yumruk yumruğa kavga

TBMM Genel Kurulu'nda konuşmalar devam ederken, AK Parti ve CHP'li Milletvekilleri arasında tartışma çıktı.

Genel Kurul'da görüşülen “Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi' görüşmeleri sırasında CHP'lilerle AK Partililer arasında tartışma yaşandığı bildirildi.

Diğer vekillerin de tartışmaya katılması ile yumruklu kavga yaşandı.

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