8 Ocak 1920: Meclis-i Mebusan’daki Gizli Oturumda Misak-ı Milli Kararlarının Alınması

Meclis-i Mebusan, 28 Ocak 1920 tarihindeki gizli oturumunda Misak-ı Milli kararlarını aldı ve kararlar bütün mebuslar tarafından imzalandı. 17 Şubat 1920 tarihli oturumunda da bu kararın basında yayınlanması ve bütün yabancı parlamentolara bildirilmesi kararlaştırıldı.Lozan’da Musul ve civarı ile ilgili durum böyleyken Hatay vilayeti de sınırlarımız dışında kabul ediliyordu. Boğazlar Bölgesi’ne Türk Ordusu’nun girişine de müsaade edilmiyordu.





Atatürk’ün kurmay kadrosundan Binbaşı Hüsrev Gerede, Lozan’da bu anlamda yaşananları ‘bir feda edilme’ olarak niteledikten sonra sebebini şöyle izah eder: Lozan Antlaşmasıyla Anadolu'nun uzantıları sayılabilecek Süleymaniye ve Kerkük petrol yüzünden, Hatay, İskenderun limanı yüzünden feda edilmekle birlikte, Ulusal egemenlikle, hukuki ve ekonomik bağımsızlığımız kurtarılmış oldu.(Gerede- Önal,2003:225)

Misâk-ı Millî’nin Lozan’da gerçekleşmeyerek, Musul, Batı Trakya, Boğazlar, Patrikhane, Hatay, 12 Ada vs. nin Türkiye’ye geri verilmemesi Meclis kadar kamuoyumuzu da hayal kırıklığına uğratmıştı. İsmet Paşa, 24 Temmuz 1923’te anlaşmayı imza etmişti.

28 Ocak 2004: Türk Lirası'ndan altı sıfır atılmasını ve para biriminin ''Yeni Türk Lirası'' olmasını öngören yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildiç.







28 Ocak 1923: İzmit ilinin adının Kocaeli olarak değiştirilmesi İçişleri Bakanlığı’nca onaylandı.





