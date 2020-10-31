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Gündem Meclis Başkanı Şentop, Buse'yi ziyaret etti
Gündem

Meclis Başkanı Şentop, Buse'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan depremzede Buse Hasyılmaz'ı ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:17:00 -
Meclis Başkanı Şentop, Buse'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından kurtarılan depremzede Buse Hasyılmaz'ı hastanede ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Özel Tınaztepe Hastanesi'nde tedavisi devam eden Buse Hasyılmaz ve yakınlarıyla görüşen Şentop, Hasyılmaz'a annesinin vefatı sebebi ile başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden de Hasyılmaz'ın durumu ile ilgili bilgi alan Şentop, "Enkaz altında kalan genç yüreklerimizin acıya dayanarak, tekrar hayata tutunmak için gösterdikleri gayret bizim için de çok önemli." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, hastanede tedavi gören diğer yaralıları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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