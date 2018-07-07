Meclis Başkanı CHP'li vekile yemini 4 kez tekrarlattı
TBMM'de gerçekleşen yemin töreninde önünde yazılı olan metni okumakta zorlanan CHP Ankara Milletvekili Servet Uysal'a, Durmuş Yılmaz yemini 4 kez tekrarlattı.07 Temmuz 2018 Cumartesi 15:45
24 Haziran seçimlerinin ardından 27. Dönem Milletvekillerinin yemin edeceği TBMM'nin ilk oturumu başladı. Geçici Meclis Başkanlığı görevini İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ifa ediyor.
CHP'Lİ VEKİL YEMİNİNİ 4 KEZ TEKRARLADI
Renkli anların yaşandığı ilk oturumda yemin törenine CHP Ankara Milletvekili Servet Uysal damga vurdu. Önündeki yemin metnini okumakta zorlanan ve sık sık duraksayan Uysal, Durmuş Yılmaz'ın uyarısıyla milletvekili yeminini 4 kez tekrarladı.
Meclis'teki o anlardan kareler;
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