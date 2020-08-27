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Eğitim MEB’in düzenlediği "Doğa Seni Bekler" yarışmasına İmam Hatip Lisesi damgası
Eğitim

MEB’in düzenlediği "Doğa Seni Bekler" yarışmasına İmam Hatip Lisesi damgası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen "Doğa Seni Bekler" Liseler Arası Ulusal Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmanın birincisi "İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi"nden Hümeyra Halıcı oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 15:17:00 - 2020-08-27 15:19:52
MEB’in düzenlediği "Doğa Seni Bekler" yarışmasına İmam Hatip Lisesi damgası

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise öğrencileri arasında yapılan "Doğa Seni Bekler" adlı fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Öğrencilerde doğaya ve doğa sorunlarına karşı farkındalık oluşturmak, doğanın işleyişi ile ilgili temel bilgi ve anlayışı geliştirmek, doğaya karşı olumlu davranışlar geliştirilmesini sağlamak, doğayla ilgili sorunları tanımlamak, araştırmak ve çözmek ile ilgili beceriler edinilmesine katkı sunmak amacıyla düzenlenen yarışmaya İmam Hatip Liseleri damgasını vurdu.

Yarışmanın birincisi "İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi"nden Hümeyra Halıcı, ikincisi ise "Alanya İmam Hatip Lisesi"nden Havvanur Yılmaz oldu.

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