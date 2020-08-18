Meb.gov.tr sınav sonucu sorgulama AÖL, İOKBS, MTSK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınav sonuçları binlerce öğrenci tarafından merak edilmekte. Liseyi açıktan okuyan adaylar 25-26 Temmuz’da Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi (2019-2020 AÖO – AÖL- MAÖL/ 2) ikinci dönem sınavı yapıldı. 2020 2. Dönem AÖL sınavına giren adaylar MEB AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgularken, MEB.gov.tr üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı sınav sonuçları takip edilmekte.

MEB Açıköğretim ortaokul, lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi AÖL, AÖO sınav sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak. AÖL sınav sonuçları öğrencinin TC kimlik numarası veya öğrenci numarası ve kendilerine verilen şifre yardımı ile öğrenilebilecek. MEB AÖL sınav sonuçları sorgulamak için tıklayınız

Açıköğretim ilk kayıtları ne zaman, AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı açıköğretim lisesi AÖL sınav takviminde yer alan bilgilere göre, AÖL Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme tarihleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2020-2021 AÖO ve AÖL 1. Dönem Sınavı Giriş yerlerine ilişkin sınav giriş belgeleri 2 Aralık 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-2021 MEB AÖL 1. Dönem Sonu Sınavı 5 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek.

Bursluluk sınavı ne zaman?

Bursluluk sınavı olarak bilinen İOKBS İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2020/İOKBS 5 Eylül 2020’de yapılacak.

AÖL birinci dönem sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı (2020-2021 AÖO- AÖL- AÖIHL- MAÖL/ 1) 5-6 Aralık 2020’de yapılacak.

Ehliyet sınavı ne zaman?

Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı 2020/MTSK e-Sınavı ise haftanın her günü 81 ildeki e-Sınav salonlarında, randevulu sistemle yapılacak.