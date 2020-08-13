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Eğitim

MEB'den okulların açılma takvimi ile ilgili uyarı geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı, internet siteleri üzerinde paylaşılan yeni eğitim öğretim yılı eğitim kurumlarının aşamalı açılma takvimi için uyarıda bulundu. Asılsız belgelere itibar etmeyin...

Yeniakit Publisher
2020-08-13 14:53:00 -
MEB'den okulların açılma takvimi ile ilgili uyarı geldi!

Bazı internet sitelerinde "2020 - 21 eğitim öğretim yılı eğitim kurumlarının aşamalı açılma takvimi" adı altında yapılan paylaşımlardan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda; "Bakanlığımız resmi iletişim kaynakları dışında yapılan açıklamalara ve paylaşımlara itibar etmeyiniz." denildi. 

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