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Eğitim MEB’den liselere özel haber sitesi
Eğitim

MEB’den liselere özel haber sitesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelinde Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin akademik, bilim, teknoloji, sosyal ve kültürel alanlardaki başarılarına ilişkin haberlerin yer aldığı internet sitesini erişime açtı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 09:26:00 -
MEB’den liselere özel haber sitesi

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, eğitim ortamları ve süreçlerine yönelik okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından geliştirilen iyi örnekler ile özgün uygulamaları yaygınlaştırmak üzere proje hazırlandı.

Bu kapsamda, Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerinin kurumsal web sitesinde yer verdikleri başarı hikayelerine, iyi uygulamalara, özgün çalışmalara, sosyal faaliyetlere, çevre ve insan duyarlılığına dair haberlerin, ortak bir ekosistemde paylaşılması amacıyla “eğitimde iyi örnekler” web sitesi, “https://ogmiyiornekler.meb.gov.tr” adresi üzerinden erişime açıldı.

Okulların kurumsal web sitelerindeki haberlere ait linklere erişimin sağlandığı “eğitimde iyi örnekler” sitesinde yer alacak haberlere, Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon karar veriyor.

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