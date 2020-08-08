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Eğitim

MEBBİS il dışı atama başvuruları MEBBİS atama sonuçları 2020

MEBBİS il dışı başvuru nasıl yapılır, MEBBİS il dışı atama kontenjanları merak ediliyor. MEB üzerinden öğretmenler il dışı tayin başvuru, atama ve ilişki kesme durumlarını araştırıyor. MEBBİS il dışı atama başvuruları 6-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İşte MEBBİS il dışı atama sonuçları 2020, MEBBİS ilişki kesme tarihi.

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:05:00 - 2020-08-08 19:22:14
MEBBİS il dışı atama başvuruları MEBBİS atama sonuçları 2020

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan MEBBİS il dışı mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları, öğretmen atamaları, iller arası yer değiştirme tarihleri binlerce öğretmen tarafından sorgulanmakta. İl dışı tayin aldırmak isteyen öğretmenler iki farklı adres üzerinden başvuru yapabilmekteler. MEBBİS il dışı atama kontenjanları listesi MEB tarafından yayınlandı. MEBBİS il dışı atama başvuruları 6-10 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak. Görev yaptığı ilden başka bir ile atanmayı isteyen öğretmenler il dışı tayin başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://personel.meb.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek. MEBBİS üzerinden iller arası yer değiştirme tayin başvurusunda bulunan öğretmenler, aynı ya da farklı illerde yer alan okullardan oluşan 40 okulu tercih etme imkanına sahip olacak. 

MEBBİS il dışı atama tarihleri

MEBBİS il dışı atama başvuruları: 6 - 10 Ağustos 2020

MEBBİS il dışı atamalar: 11 Ağustos 2020

MEBBİS il dışı atama ilişik kesme: 12 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla yapılacak.

MEB il dışı tayin kontenjanları için tıklayınız

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