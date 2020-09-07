MEBBİS giriş öğretmen e okul mebbis EBA öğrenci girişi

MEBBİS nedir? MEBBİS, Milli Eğitim Bakanlığının sunmuş olduğu hizmetlerin elektronik ortamda daha hızlı daha etkin kullanılmasıdır. Mebbis de aynen e okul gibi Milli Eğitim Bakanlığına bağlık tüm devlet ve özel eğitim kurumlarının yanında öğretmenlerin ve personellerin hizmetlerini gerçekleştirdiği bir online hizmet uygulamasıdır. Mebbis üzerinden, öğrencilerin okul kayıtlarından nakil işlemlerine, öğrencilerin ders notlarından devamsızlıklarına kadar, okulların tüm işlemlerini kağıt ve zaman israfı olmadan internet ortamında gerçekleştirilen bir eğitim hizmetidir.

Mebbis üzerinden Devlet kurumları bölümünden devlet kurumları modülü, hukuk takip sistemi modülü, rehberlik, denetim ve planmala modülü, evrak modülü, kitap seçim modülü, sosyal tesislermodülü, kurum standartları modülü ve MEİS modülü yer almakta.

MEBBİS giriş

Mebbis şifre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm ilkokul, ortakolu ve liselerin yanında özel eğitim kurumlarının bir çatı altında toplanılarak Milli Eğitim Bakanlığının tüm hizmetlerinin dijital ortamda daha hızlı ve etkin yararlanmak amacıyla oluşturulan bir uygulamadır. Mebbis giriş yapılarak

Gibi pek çok hizmet gerçekleştirilir.

MEBBİS EBA

MEBBİS e okul

Milli Eğitim Bakanlığı e okul yönetim bilgi sistemi üzerinden e okul yönetim bilgi sistemi girişi, Veli Bilgilendirme Sistemi girişi yapılabilmekte.

E okul Yönetim Bilgi sistemi Girişi Sadece Öğretmen Kullanıcıları Tarafından e-Devlet Girişi yapılabilmekte.

Tüm özel okul kullanıcılarından Sisteme Giriş yapamayan kullanıcının tanımlı olduğu T.C. Kimlik numarasının "MEBBİS Özel Öğretim Kurumları Modülü / Personel Arama" ekranı üzerinden Çalışma izninin kontrol edilmesi gerekmektedir. Mebbis e okul için tıklayınız.

Mebbis öğrenci girişi nasıl yapılır?

Mebbis öğrenci girişi nasıl yapılır? Milyonlarca öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS giriş yaparak buradaki hizmetlerden olan öğrenci sınav giriş belgesi, ders notları, öğrenci devamsızlıkları gibi hizmetlerden faydalanabilmekte.

Mebbis öğretmen girişi EBA

MEBBİS EBA giriş. Mebbis şifresiyle EBA’ya giriş nasıl yapılır? Mebbis bilgileriyle EBA’ya girmek için MEB EBA tıklanır.

Mebbis butonunu tıklandığımızda Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS Kullanıcı Girişi paneli gelmekte

Mebbis Eba girişi yapmak için güvenlik kodu, kullanıcı adı ve şifre girişi yapıldıktan sonra giriş yap butonu tıklanır. Böylelikle Mebbis bilgileri üzerinden EBA sayfasına giriş yapılmış olunmakta.

Mebbis öğrenci silimi nasıl yapılır?

Mebbis üzerinden bir öğrenciyi kurumdan ya da özel yurtlardan silinir? Bunun için Mebbis.meb.gov.tr üzerinden Mebbis giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra sol kısımda Öğrenci işlemlerinden öğrenci güncelleme tıklanır. Açılan kısımda öğrencinin TC kimlik numarası girilerek istenilen öğrenciyi daha hızlı bulmak mümkündür.

Mebbis üzerinden öğrenci silimi yapılacak öğrenci tespit edildikten sonra öğrenciye ait bilgilerin olduğu kısımda öğrenci durumu kısmına Ayrıldı seçeneği seçilir.

Ayrılma bilgileri kısmında da öğrencinin ayrılma nedeni, ayrılma tarihi seçildikten sonra üst kısımda bulunan Yeni, Sil, Kaydet butonlarının bulunduğu alanı göreceksiniz. Silmek istediğiniz öğrenci bilgileri doldurulduktan sonra Kaydet sekmesi seçilir.

Mebbis öğretmen girişi e devlet

E devlet şifresi ile Mebbis girişi nasıl yapılacağı da yine merak edilen konular arasında yer almakta. Mebbis.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden “e-Devlet Girişi” seçeneği tıklanılarak e devlet üzerinden TC kimlik numarası ve e devlet şifresi yardımıyla mebbis girişi yapılır. Mebbis öğretmen girişi e devlet girişi için tıklayınız.

Mebbis öğretmen şifre güncelleme

Mebbis Şifre Yenileme Nasıl Olur? Mebbis şifresi unutulması durumunda şifre güncellemesi yapmak merak edilmekte. Mebbis.meb.gov.tr sitesine giriş yapabilmek için Tc kimlik no ve Mebbis şifresi gerekli. Mebbis giriş yapmak için şifrenizi unutmanız durumunda yapılacak işlemler şöyle. Mebbis şifremi unuttum tıklayınız.

Mebbis şifrenizi yeniden belirlemek için aşağıdaki alanları doldurmak durumundasınız.

Mebbis şifresi yenileme için ilk yapmanız gereken güvenlik kodunu girmeniz. Güvenlik kodunu girdikten sonra kullanıcı adı hemen ardından cep telefonunuzu başında sıfır olmadan girmeniz. TC kimlik nonuzu, doğum tarihinizi gün ay ve yıl olarak giriniz. Yakınınıza ait bir TC kimlik numarası girdikten sonra sorgula deyiniz.

Doğrulama kodunu için telefonunuza bir doğrulama kodu gelecektir. Gelen o kodu SMS kodu kısmına giriniz. Yeni şifre kısmına da Mebbis şifresini belirleyip giriniz. Yeni şifre tekrarı kısmına da Mebbis şifrenizin aynısını giriniz ve güncelle sekmesini tıklayınız.

Mebbis ücretli öğretmenlik

Ücretli öğretmenlik uzaktan hizmetini eğitim faaliyet başvurusu nasıl yapılır? Milli Eğitim Bakanlığı veri toplama modülü girişi yapılır. https://veri.meb.gov.tr/ ücretli öğretmenlik uzaktan hizmetini eğitim faaliyet başvurusu için git tıklanır.

Güvenlik kodunu ilgili kısma yazılır. TC kimlik numarası ve yakınınıza ait TC kimlik numarası ilgili kısma girildikten sonra giriş tıklanır. Açılın pencerede başvuru formunu doldurabilirsiniz. Kişisel bilgilerinizi doldurduktan sonra onayla ve gönder butonu tıklanır.

MEBBİS kurs başvurusu nasıl yapılır?

Mebbis girişi yaptıktan sonra sol kısımda bulunan HİZMET İÇİ EĞİTİM MODÜLÜ kısmına çıklayınız. Hizmet içi eğitim modülüne girdikten sonra yine sol kısımda Faaliyet işlemleri sekmesi tıklanır. Ardından Faaliyet başvuru seçilir.

Açılan pencerenin alt kısımda Eğitim türü kısmında yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim bölümlerinin olduğu görülmekte. Oradan uzaktan eğitim seçilir. Uzaktan eğitim seçildikten sonra tekrardan listele denilir. Listele denildikten sonra uzaktan eğitim kurs üzerinden başvurulacak kurslarının yer aldığı görülmekte. Başvurulacak olan Mebbis kurslarının başvuru tarihi ve kursun bitiş tarihi yer almakta. Mebbis kurs başvurusu yapılacak olan kurs tıklanır. Mebbis kurs bilgileri incelendikten sonra kaydet denilerek Mebbis üzerinden kurs başvurusu yapılmış olunmakta.

Mebbis başvuru sonuçları

Mebbis üzerinden herhangi bir kurs başvurusunda bulunanlar Mebbis başvuru sonuçlarının nereden sorgulanacağını merak ediyor. Mebbis başvuru sonuçlarını öğrenmek için Mebbis girişi yapılır. Mebbis girişi için tıklayınız.

Mebbis girişi yaptıktan sonra Hizmet içi eğitimden faaliyet başvuruna girilir. Burada Mebbis başvuru sonuçlarını görmek mümkün olacaktır.