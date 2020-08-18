MEBBİS giriş

MEBBİS’in yararları nedir? İnternet kullanımının tüm dünya üzerinde daha çok yaygınlaşması eğitim sistemlerini de internet ortamına adapte olmaya yöneltiyor.Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, internetin yaygınlaştığı dünya düzenine ayak uydurarak e-okul veli bilgilendirme sistemini düzenlemiştir. Bu sayede veliler okula gitmeden kolaylıkla öğrenci hakkında bilgi edinebilir, öğrenciyi takip edebilir veya okulla ilgili duyuruları bu sistem üzerinden inceleyebilir. e-okul gelişen dünya düzeninde yaygınlaşan internet kullanımına uygun olan bir uygulamadır. MEBBİS veli ile okul arasında bir iletişim aracı olmaktadır. MEBBİS üzerinden yapılan canlı kurs programları, öğrencilerin ve öğretmenlerin evlerinde rahat bir şekilde derslere katılımını sağlar. MEBBİS e-okul’un eğitimi kolaylaştırıcı yönüyle önemli bir özelliği sahiptir.

MEBBİS hangi okullar için geçerli bir sistemdir?

Veli Bilgilendirme Sistemi örgün öğretim kurumlarında özel veya devlete ait okullarda 16 milyon öğrenci ve velinin istediği zaman istediği yerden öğrenci hakkında bilgi almasını sağlıyor. Okula devam bilgileri, sınav tarhileri, proje bilgileri, ders programı gibi bilgileri MEBBİS uygulaması sayesinde istediğiniz zaman öğrenebiliyorsunuz.

MEBBİS E-OKUL VBS GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS uygulaması İOS cihazlarda nasıl kullanılır?





Yazımızın bu kısmında telefonunuzdan veya tabletinizden İOS sürümü olan Apple cihazları için MEBBİS uygulamasının nasıl kurulduğunu anlatacağız. Öncelikle Apple Store’a girin. Apple Store arama kısmına e-okul yazın. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu MEBBİS uygulamasını indire tıklayın. Bu uygulama tamamen ücretsiz olarak telefon veya tabeletinize indirilmiş olacak.

MEBBİS uygulaması Android cihazlarda nasıl kullanılır?

MEBBİS uygulamasını Android cihazlarda da kullanmak mümkün. İlk olarak Google Play Store’a girin. Android cihazların uygulama indirme mağazası olan Play Store’un arama kısmına e-okul yazın. Bu kısımda Mebbis veya e-okul isimli birçok uygulama ile karşılaşabilirsiniz. Ancak uygulamayı indirmeden önce Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yazıp yazmadığını control edin. Emin olduktan sonar MEBBİS e-okul uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Yine Android cihazlar için de MEBBİS uygulaması kurulumu tamamen ücretsizdir.

MEBBİS nasıl kullanılır?

MEBBİS uygulaması içeriği bütün cihazlarda aynı şekilde çalışır.

İndirdiğiniz MEBBİS uygulamasına tıklayınız. Açılan sayfada öğrenci bilgilerini girmenizi ister. En üstte kimlik numarası, onun altına kimlikte yazan aile sıra no, onun altına yine kimlikte yazan Cilt no, onun da altına öğrenci numarasını girmelisiniz. İstenilen bilgileri girdikten sonra açılan ekranda öğrenci fotoğrafları çıkmaktadır. Bu güvenlik açısından tasarlanmıştır. Bilgilerini girdiğiniz öğrencinin fotoğrafını işaretleyerek bu kısmı da geçebilirsiniz.

MEBBİS uygulamasına giriş yaptıktan sonra öğrenci ile alakalı şu bilgileri edineceğiniz bir ekran çıkacaktır:

Öğrenci devamsızlık bilgisi

Takvim

Ders programı

Sınav tarihleri

Haftalık ders programı

Not bilgileri

MEBBİS’te birden fazla çocuğunuzun bilgilerini de öğrenmeniz mümkün. MEBBİS menüsünden öğrenci ekle diyerek birden fazla öğrenci bilgilerini bir tek uygulama ile görtüntülemiş olursunuz.

MEBBİS atama sorgulama

MEBBİS uygulamasında öğretmenler atama sonuçlarını da sorgulamaktadır. Milyonlarca öğretmen için büyük öneme sahip il içi il dışı atama sonuçları MEBBİS e-okul sistemi ile takip edilebiliyor.

MEBBİS İL İÇİN ATAMA SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

E-okul MEBBİS veli bilgilendirme sistemine kimler girebilir?

E-okul MEBBİS uygulamasına öğretmenler Milli Eğitim personelleri öğrenciler ve veliler girebilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı Veli Bilgilendirme Sistemi VBS MEBBİS üzerinden nakil başvurusu yapılır mı?

MEBBİS üzerinden nakil başvurusu yapılmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı MEBBİS üzerinden sınav başvurusu yapılır mı?

MEBBİS üzerinden sınav başvurusu yapılabilmektedir.