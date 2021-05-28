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Ekonomi MEB, plastik teknolojisinde ilk mükemmeliyet merkezini kuruyor
Ekonomi

MEB, plastik teknolojisinde ilk mükemmeliyet merkezini kuruyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sanayinin önemli sektörlerinden biri olan ve inşaat, medikal, otomotiv, ambalaj gibi birçok alanda kullanılan plastik teknolojisi alanında Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) ilk mükemmeliyet merkezini kurma sürecini başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 11:03:00 -
MEB, plastik teknolojisinde ilk mükemmeliyet merkezini kuruyor

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, “Plastik teknolojisi alanı ülkemizde son yıllarda büyüyor ve ihracat kapasitesi sürekli artıyor. Bu alanda insan kaynağı ihtiyacı da sürekli artıyor. Şimdi Serdar Plastik A.Ş ile Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik teknolojisi alanında mükemmeliyet merkezi kurmak için süreci başlattık. Bu merkezin bünyesinde aynı zamanda Ar-Ge merkezi de olacak. Ayrıca OSB civarındaki 3 mesleki ve teknik Anadolu lisemiz ve mesleki eğitim merkezlerimiz de mükemmeliyet merkezi ile ilişkilendirilecek. Öğrencilerimiz buradaki tesislerde beceri eğitimleri alacakları gibi öğretmenlerimize yönelik de işbaşı ve mesleki gelişim eğitimleri düzenlenecek. Öğrencilerimize burs desteği sağlanacağı gibi istihdamda da öncelik verilecek. Ayrıca, Ar-Ge merkezimizde plastik teknolojisi alanında patent, faydalı model, tasarım ve marka çalışmaları öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve Serdar Plastik çalışanları tarafından ortaklaşa yürütülecek.”

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