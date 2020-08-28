Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan personellerin bilgilendirme ve işlem yürütme sitesi olan resmi site https://personel.meb.gov.tr dir. MEB personelleri bu site aracılığıyla ‘Öğretmen Atama Sonuçları’ ‘Hizmet içi Egotism Planı’, ‘Cimer Başvurusu’, ‘MEB engelli personel işlemleri’ MEB personel disiplin işlemleri’, ‘Personel Mevzuatı’, ‘Yer değiştirme sonuçları’, Özür grubu atama sonuçları’, ‘Asker öğretmen görevlendirmeleri’, ‘MEB personeli özlük hakları’ gibi çok çeşitli konularda bilgilenmiş olur.

MEB personel atama sonuçları

Sonuçlar geçtiğimiz yıl “atama.meb.gov.tr” adresinden ilan edilmişti.

MEB personel atama sonuçları sorgulamak için tıklayın

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Meb atama sayfası için tıklayın

MEB öğretmen il dışı atamaları neye göre yapılıyor?

Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılmakta. Hizmet puanının eşitliği durumunda sıraya göre; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirleniyor.

MEB Personel mobil uygulaması nedir?

MEB personel bilgileri personel.meb.gov.tr adresiyle öğrenebildiği gibi yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan MEB personel uygulaması ile de kolaylıkla takip edilebilir.

MEB Personel uygulamasını indirmek için tıklayın

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Personeli için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Resmi Mobil Uygulamadır.

MEB Personel mobil uygulamasına MEBBİS kullanıcı adı (T.C Kimlik No) ve şifresi ile giriş yapan MEB Personelleri, kişisel bilgilerine ulaşabilir, hizmetiçi eğitimleri görüntüleyip başvurabilir, Bakanlık tarafından yapılan güncel duyurulara erişebilir, ders programlarını da erişebilirler.

Uygulama tüm içeriklerini yine Milli Egotism Bakanlığı’na bağlı bulunan MEBBİS (http://mebbis.meb.gov.tr) ve e-Okul (http://e-okul.meb.gov.tr) sistemlerinden alır.

MEB personeline yönelik ''Esnek Çalışma Genelgesi'' nedir?

MEB personelli için koronavirüs salgını sürecine ilişkin ''Esnek Çalışma Genelgesi'' yayınlandı. MEB Personel Genel Müdürlüğünün 28.08.2020 tarih ve ''Esnek Çalışmaya İlişkin Usul ve Esaslar'ı MEB personelleri bugün itibariyle merak etmekte.

MEB personelleri için ''Esnek Çalışma Genelgesi'' nde içeren maddeler şöyledir: