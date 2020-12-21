  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MEB özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman?
Gündem

MEB özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman?

MEB bünyesinde görev alan öğretmenler yarıyıl tatillerine denk gelen dönemlerde özür grubu yer değişikliği tayinleri için başvuru yapmaktadırlar. Özür grubu yer değişikliği şartlarını taşıyan öğretmenler, durumlarına göre il içinde veya iller arasında okul değişikliği talebinde bulunmaktadırlar. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan öğretmenlerin 2021 yarıyıl tatili özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-21 14:44:00 -
MEB özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli öğretmenler il içi veya iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu nedenlerine bağlı olarak yer değişikliği yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile Devlet memurlarının yer değiştirme atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.

MEB özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman yapılacak?

2021 MEB özür grubu yer değişikliği başvurularına dair henüz resmi bir açıklanma yapılmadı. Geçtiğimiz yıl mazerete bağlı yer değişiklikleri 2 Ocak tarihinde başlamış ve 17 Ocak'ta atamalar duyurulmuştu.

2021 MEB yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete (aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellik) bağlı olarak yer değiştirme takvimi ve kılavuzu yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Erbakan ittifak yapacakları 5 partiyi açıkladı
Siyaset

Fatih Erbakan ittifak yapacakları 5 partiyi açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın ardından yeni ittifakın fitilini ateşledi...
Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması
Siyaset

Doğu Perinçek'ten ilginç koronavirüs aşısı açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, koronavirüse karşı hangi aşıyı olacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz
Gündem

Alevi derneklerinden CHP'ye tepki: Açıklama bekliyoruz

Alevi örgütleri, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kadıköy Belediye B..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay