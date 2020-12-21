MEB özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman?
MEB bünyesinde görev alan öğretmenler yarıyıl tatillerine denk gelen dönemlerde özür grubu yer değişikliği tayinleri için başvuru yapmaktadırlar. Özür grubu yer değişikliği şartlarını taşıyan öğretmenler, durumlarına göre il içinde veya iller arasında okul değişikliği talebinde bulunmaktadırlar. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan öğretmenlerin 2021 yarıyıl tatili özür grubu atamaları ne zaman yapılacak? İşte detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görevli öğretmenler il içi veya iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu nedenlerine bağlı olarak yer değişikliği yapabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliği ile Devlet memurlarının yer değiştirme atanmalarına ilişkin yönetmelik hükümleri çerçevesinde gerçekleşmektedir.
MEB özür grubu atama ve yer değiştirmeleri ne zaman yapılacak?
2021 MEB özür grubu yer değişikliği başvurularına dair henüz resmi bir açıklanma yapılmadı. Geçtiğimiz yıl mazerete bağlı yer değişiklikleri 2 Ocak tarihinde başlamış ve 17 Ocak'ta atamalar duyurulmuştu.
2021 MEB yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete (aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellik) bağlı olarak yer değiştirme takvimi ve kılavuzu yayınlandığında haberimizde yer vereceğiz.