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Eğitim

MEB okulları 31 Ağustos'ta açacak mı?

Okulların ne zaman açılacağı konusu her geçen gün giderek merak ediliyor. Ağustos ayının ilk haftasının geride kalması ile öğrenci ve veliler okulların tam olarak hangi tarihte açılacağını sorguluyor. Daha önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların 31 Ağustos'ta açılması ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ifade etmişti. Bugün ise Bakan Selçuk'tan yeni bir açıklama geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması ertelenecek mi?

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:55:00 -
MEB okulları 31 Ağustos'ta açacak mı?

Ağustos ayının ilk haftası geride kalırken ve Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarının artmasıyla beraber özel okulların ve devlet okulların açılış tarihi merak ediliyor. Okullar ne zaman açılacak? sorusu öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, 2020-2021 okulların açılması hakkında son dakika açıklamalarında bulunurken yeni dönemde alınacak tedbirler ile eğitimin nasıl olacağına değindi.

İşte, Bakan Selçuk'un okulların açılışına ilişkin son açıklaması;

Risklerimiz nelerdir? Bütün bunları kurumlarla konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir öğretmenimizin, çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Biz bir öğrencimizin zarar göreceği bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturmak konusunda bir adım atabilir miyiz? Böyle bir konu olur mu! Bilim Kurulu'na danışıyoruz. Dünyadaki diğer ülkeleri de günlük olarak izliyoruz. Biz bu meseleye bakanlıklarımız olarak sarıldık. Güçlü tutuyoruz. Şuna güvensin toplum; böyle bir karar alınırken riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle buna insansın. Bir şekilde bizim bu konularda verilecek kararımızı dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek bağlamamız lazım. 2 ay sonrasına ilişkin tabloyu bilmiyoruz ki net bir şeyden bahsedelim. Bu konu pedagolojik bir konu. Bu meseleyi daha bütünsel düşünmek lazım. Ana kararlardan birisi, Bilim Kurulu ile ilişkili bir konu. Bizim amacımız okulları açmak ve açacağız. Bunun için de her türlü şartı iyileştirmek noktasında büyük bir gayretin içindeyiz. Yani bizim niyetimiz okulları açmaktır.

Her yerde normalleşmeden söz ederken, sinemadan sokakta sporda sanatta vs okullarla iligli tümüyle ilgili bir kısıtın olması elbette söz konusu olmayacaktır. Biz bununla ilgili takibi yapıp en sağlıklı kararı çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için veririz. 31 Ağustos'ta okulları açmaya hazırız.

1 milyon 403 bin çocuğumuz sınava girdi, sadece 1 çocuğumuzda vaka tespit edildi. Sistem o kadar iyi çalışıyor ki öğleden sonra testi yapılan çocuğun sabah 10'da bilgisayara sonucu düşüyor. Saat 10'u 5 geçe bizi arıyorlar. Bu çocuğun sonucu düştü diye. Sadece 1 çocukla ilgili bize bilgi geldi ve biz hemen tedbirimizi aldık.

Bu çocuklar sporda pazarda daha riskli durumdalar, okulda olduklarından daha az riskli durumdalar.

Ulusal düzeyde kararı bu şekilde veririz. Açılması yönünde arzumuz takibimiz var.

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