MEB okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi ertelenecek mi?

MEB 2020 ve 2021 okullar ne zaman açılacak, okullar ne zaman açılacak son dakika, okul ne zaman açılacak, Ziya Selçuk, 'Okullar ne zaman açılacak, ilkokullar ne zaman açılıyor? Soruları internet üzerinden en çok aranan kelimeler arasında yer alırken Milyonlarca öğrenci de okul hazırlıklarına başladı. 1 Haziran’dan itibaren koronavirüs salgınında normalleşme sürecine girildi. Bu süreçte 65 ve üstüne getirilen sokağa çıkma kısıtlaması başta olmak üzere çok sayıda yasak kaldırıldı. Normalleşme süreciyle birlikte vatandaşlar korona yokmuş gibi hareket etmeyi sürdürdü. Yaz olması nedeniyle tatil mekanları, plajlar, parklar, sokaklar iğne atsan düşmeyecek şekilde insan kalabalıklarının yanında pek çok kişi de koronaya aldırış etmemesi nedeniyle günlük koronavirüs vaka sayıları yeniden binin üzerine çıktı. Tehlike çanlarının çalmasıyla birlikte hem öğrenci hem de veliler daha önceden açıklanan 31 Ağustos’ta yüz yüzüne eğitimin başlayacak olması nedeniyle öğrenci ve veliler tedirginlik yaşadı. Koronavirüs artışı nedeniyle okulların açılıp açılmayacağı sorusu Bilim Kurulu toplantısının da gündemine geldi. Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine okulların açılış takvimi de netleşti.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada merak edilen okullar ne zaman açılacak? Okulların açılış tarihi ertelendi mi? Yüz yüze eğitim ne zaman? Okulların açılış tarihi ertelenecek mi? sorulara cevap verdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimi açıkladı. MEB Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamasına göre, okullar 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim uygulaması üzerinden açılacak.

31 Ağustos itibariyle okullar EBA.gov.tr, EBTA TV üzerinden yapılacak. Uzaktan eğitim 21 Eylül’e kadar devam edecek. Okulların açılması ise 21 Eylül’de gerçekleşecek. 21 Eylül öncesi koronavirüs vaka sayıları yeniden değerlendirilecek. Vaka sayılarının yüksek seviyelerde seyretmeye devam etmesi üzerine eğitimde farklı modeller üzerinde çalışma yapılacak. Bu çalışmalardan biri de seyretilmiş eğitim modelidir.

Destekleme kursları yüz yüze eğitim verecek mi?

17 Ağustos’ta açılması kararlaştırılan ancak Bilim Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlar doğrultusunda özel okullar, destekleme kursları da istemeleri durumunda 17 Ağustos tarihinden sonra uzaktan eğitim verebilecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okulların ve destekleme kurslara ilişkin, devlet ve özel okullarında 8. ve 12. sınıflar hariç, destekleme ve yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini ifade etti.