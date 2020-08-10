MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen seminerleri tarihi | Öğretmenler ağustos ayıyla birlikte öğretmen seminerlerinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Konu hakkında beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nden geldi. İşte, öğretmen seminer takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü öğretmen seminer takvimini duyurdu. İşte, detaylar.
MEB öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak?
Öğretmenlerin seminerleri 24 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
2020 2021 eğitim öğretim yılı ise 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacak.
Koronavirüs salgını sebebiyle telafi eğitimi 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
Anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için 31 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde uyum süreci uygulanacak.