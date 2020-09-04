MEB liseye yerleşemeyen öğrenciler için yeni hak tanıdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çeşitli nedenlerle herhangi bir liseye yerleştirilemeyen öğrencilerin başvurmaları halinde yerel yerleştirme kapsamındaki orta öğretim kurumlarının boş kontenjanlarına yerleştirileceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere gönderilen mektupta, temel eğitimden ortaöğretime geçişte seçme hakkını kullanmayan veya herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları Tercihe rağmen 24-26 Ağustos tarihlerinde, 28 Ağustos'ta il ve ilçe öğrencilerine yerleştirme ve nakil komisyonlarının kontenjanları boş olan ortaöğretim kurumlarına yerleştirildiği hatırlatıldı.

Buna rağmen çeşitli nedenlerle bir ortaöğretim kurumuna yerleştirilemeyen öğrencilerin olduğu belirtilmiş ve şu bilgilere yer verilmiştir:

"Önümüzdeki dönemde yerleştirme taleplerinin karşılanabilmesi için, kayıt alanı, komşu kayıt bölgesi, diğer kayıt bölgesi, ortaokul başarı puanı (OBP ) Her kayıt alanında kontenjan başvurusu yapılması durumunda, eşitliğin devam etmesi halinde 8., 7. ve 6. sınıf yılsonu başarı puanlarına öncelik verilecek, öğrenci yerleştirme ve transfer komisyonları 18 Eylül 2020 Cuma gününe kadar il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca e-Okula kayıt işlemleri yapılacak."

Makalede e-Okul yönetim bilgi sisteminde yer alamayan öğrenciler listesinde yer alan öğrencilerin velilerine ulaşılması ve gerekli bilgilerin verilmesi ve yerleştirmede herhangi bir sorun yaşanmaması istenmiştir.