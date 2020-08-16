MEB lise nakil tercih sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı lise tercih yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra merkezi ve yerel sınav sonuçlarına göre herhangi bir liseye giremeyen öğrenciler için nakil takvimini açıkladı. MEB lise yerleştirme kılavuzuna göre, lise nakilleri iki farklı tarihlerde yapılacak. MEB lise yerleştirme 1. Nakil tarihleri 10-14 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Lise 1. Nakil sonuçları ise 17 Ağustos’ta açıklanmasıyla birlikte nakil sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil işlemi devreye sokulacak. MEB yerleştirmeye esas nakillerin ikincisi 17 Ağustos ve 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MEB 2. LGS nakil sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil sonuçlarıyla hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 24-26 Ağustos tarihleri arasında Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları alınacak. 28 Ağustos’ta ise tüm öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlanmış olunacak. MEB lise tercih nakil sonuçları için tıklayınız