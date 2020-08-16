  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim

MEB lise nakil tercih sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı lise nakil tercih sonuçları şu sıralar araştırılmakta. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasında sonra liselere giremeyen öğrenciler için MEB nakil işlemlerini başlattı. MEB LGS 2. Tercihleri 14 Ağustos’ta e okul üzerinden yapıldı. LGS 2. Tercih nakil başvurusu yapan öğrenciler şimdi MEB LGS 2. tercih sonuçları son dakika açıklandı haberini bekliyor. Peki LGS nakil yerleştirmeler ne zaman yapılacak? MEB lise yerleştirme nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2020-08-16 14:29:00 - 2020-08-16 14:31:22
MEB lise nakil tercih sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığı lise tercih yerleştirme sonuçlarını açıklamasından sonra merkezi ve yerel sınav sonuçlarına göre herhangi bir liseye giremeyen öğrenciler için nakil takvimini açıkladı. MEB lise yerleştirme kılavuzuna göre, lise nakilleri iki farklı tarihlerde yapılacak. MEB lise yerleştirme 1. Nakil tarihleri 10-14 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Lise 1. Nakil sonuçları ise 17 Ağustos’ta açıklanmasıyla birlikte nakil sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için ikinci nakil işlemi devreye sokulacak. MEB yerleştirmeye esas nakillerin ikincisi 17 Ağustos ve 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MEB 2. LGS nakil sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklanacak. Nakil sonuçlarıyla hiçbir okula giremeyen öğrenciler için 24-26 Ağustos tarihleri arasında Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları alınacak. 28 Ağustos’ta ise tüm öğrencilerin yerleştirme işlemleri tamamlanmış olunacak. MEB lise tercih nakil sonuçları için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi
Gündem

Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi

Amerika’daki Kongre üyelerinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını kilitlemesine çok k..
EYT
Ekonomi

EYT

EYT nedir, EYT çıkar mı, eyt son dakika haberleri sayıları binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar oluşturduğu vatandaşlar tarafından yakı..
Bakan Soylu'dan Joe Biden'a anladığı dilden tepki!
Siyaset

Bakan Soylu'dan Joe Biden'a anladığı dilden tepki!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin iç işlerini karıştırmak isteyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki gösterdi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı