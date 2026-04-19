MEB duyurdu! İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı
Kahramanmaraş’ta bir öğretmenin şehit olduğu, tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’u görevden aldı. Bakanlık, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen menfur olayın ardından soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevine son verildiğini duyurdu.
Kahramanmaraş’ta bir öğretmenin şehit olduğu, tüm Türkiye’yi yasa boğan okul saldırısının ardından Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’u görevden aldı.
Bakanlık, Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen menfur olayın ardından soruşturmanın selameti açısından Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un görevine son verildiğini duyurdu.
