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Gündem MEB dershaneler, etüt merkezleri, çocuk kulüpleri açılacak mı?
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MEB dershaneler, etüt merkezleri, çocuk kulüpleri açılacak mı?

MEB dershaneler, etüt merkezleri, çocuk kulüpleri açılacak mı? Yüz yüze eğitimlerin ne zaman başlayacağı belli oldu mu? 8. ve 12. sınıflar yüz yüze olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararın ardından dershane, etüt merkezleri ve çocuk kulüplerinde uzaktan eğitim yapılması gerektiğini açıklamıştı. Peki, söz konusu kurumların ne zaman açılacağı belli oldu mu?

Yeniakit Publisher
2020-12-27 19:39:00 -
MEB dershaneler, etüt merkezleri, çocuk kulüpleri açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı aldığı kararın ardından dershane, etüt merkezleri ve çocuk kulüplerinde uzaktan eğitim yapılması gerektiğini açıklamıştı. Dolayısıyla uzun bir süredir çocuklar eğitimlerine uzaktan eğitim yoluyla devam ediyor. Veliler ise uzaktan eğitimin faydalı olmadığını belirterek bir an önce dershane, etüt merkezi ve çocuk kulüplerinin açılmasını istiyor. Peki, bu kurumların ne zaman açılacağı belli mi? Yüz yüze eğitimler ne zaman başlayacağı belli oldu mu?

MEB dershaneler, etüt merkezleri, çocuk kulüpleri açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, yaygın öğretim kurumlarının da örgün eğitim kurumlarının tarihini takip etmesini istemektedir. Bundan dolayı şu anda 25 Şubat tarihine kadar dershane, etüt merkezi ve çocuk kulüplerinin açılmasının mümkün olmadığı görülüyor. Sağlık Bakanlığı, onay verdiği takdirde 25 Şubattan sonra örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimlerin yüz yüze yapılması öngörülüyor.

8. ve 12. sınıflar yüz yüze olacak mı?

25 Şubat tarihinde Sağlık Bakanlığı, salgınının durumuna göre karar merceği olacak. Çocuklardaki fırsat eşitliğini ortadan kaldırmak için sadece sınava girecek olan 8. sınıf öğrencileri ile 12. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı tahmin ediliyor. Ancak şu anda bu kararın verilmesi için en iyi tarihin 25 Şubat olduğu görülüyor.

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