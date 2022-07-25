MEB, acil durumlar için 500 bin ilk yardımcı yetiştirecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle okullardaki acil durumlara etkin müdahale için bu yılın sonuna kadar 100 bin personel, 350 bin öğrenci ve 36 bin veliye daha ilk yardım eğitimi verilmesi için hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özer, ilk yardım eğitimlerinin afet ve acil durumlarda can kayıplarının önlemesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

İlk yardımın zamanında ve bilinçli yapıldığında hayat kurtardığına ve aynı zamanda iyileşmeyi hızlandırdığına işaret eden Özer, “Okullarımızda, işyerlerimizde, evlerimizde, kısacası hayatımızın her alanında yaralanmalar ve yaşamı tehlikeye düşüren durumlarla karşılaşma olasılığımız bulunmaktadır. Toplumun ilk yardımın öneminin farkına varması ve ilk yardım eğitimi alması hayati önem taşımaktadır” dedi.

İlk yardım eğitimlerinin, 81 ilde Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen toplam 82 ilk yardım eğitim merkezi ve 63 ek sınıf olmak üzere 145 sınıfta 725 ilk yardım eğitmeni tarafından verildiğini bildiren Özer, şu bilgileri verdi:

Bakanlık merkez teşkilatı personelinin tamamına ve süreç içerisinde öncelikli olarak pansiyonlu okullar, okul öncesi eğitim okulları, özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik ilk yardım eğitimleri planlıyoruz.”

Yıl sonuna kadar 100 bin personele ilk yardım eğitimi

Özer, Milli Eğitim Bakanlığının ilk yardım eğitimlerine ilişkin hedeflerini şöyle anlattı: “2022 yılı sonu hedefimiz, 100 bin personelin ilk yardımcı olması. 2022 itibarıyla ilk yardım eğitim sınıfını 160, ilk yardım eğitmenini 800’e yükselteceğiz, Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi kapsamında 350 bin öğrenci ve 36 bin veliye ilk yardım eğitimi verilmesini hedefliyoruz. 2023 sonu hedefimiz ise 260 bin personelin ilk yardım eğitimlerini tamamlaması.”

Bakan Özer, 81 ildeki ilk yardım eğitim merkezi ve Türk Kızılay Derneğinin 28 ilde 35 ilk yardım eğitim merkezinin eğitim, denetim, seminer, çalıştay, proje hazırlama konularında ortak çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

İlk yardım eğitiminde neler var

İlk yardım eğitici eğitiminde, genel ilk yardım bilgileri, hasta yaralı olay yeri değerlendirilmesi, insan vücudu, hasta yaralı birinci ve ikinci değerlendirme, temel yaşam desteği, otomatik eksternal defibrilatör, solunum yolu tıkanıklığı, kanamalar, şok, bilinç durumu bozukluğu, yaralanmalar, yanık-donuk-sıcak çarpması, kırık, çıkık burkulma, zehirlenmeler, böcek sokmaları, hayvan ısırmaları, göz kulak ve buruna yabancı cisim kaçması, boğulmalar, taşıma teknikleri konularında materyaller üzerinden uygulamalı eğitimler veriliyor.