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Eğitim MEB, 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderecek
Eğitim

MEB, 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderecek

Milli Eğitim Bakanlığınca, lisansüstü eğitim için 750 burslu öğrencinin 54 ülkede lisansüstü eğitim görmesi sağlanacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 08:28:00 -
MEB, 54 ülkeye 750 burslu öğrenci gönderecek

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 1416 sayılı Kanun kapsamında 1929 yılından itibaren üniversitelerin ve kamu kurumlarının uzman eleman ihtiyacını karşılamak üzere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yurt dışına burslu öğrenci gönderildiği hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, "Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY)" kapsamında yükseköğretim kurumları adına 250, diğer kamu kurum ve kuruluşları adına 500 olmak üzere toplam 750 öğrencinin yurt dışına gönderileceği bildirilen açıklamada, yurt dışında yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin sonrasında da mecburi hizmetlerini ifa etmek üzere ilgili kadrolara atanacakları aktarıldı.

Açıklamada, 2020 YLSY çalışmalarında ÖSYM'nin lisans programları tablosundaki 1123 lisans alanı taranarak ilan edilen burs kontenjanlarına 503 farklı lisans alanından mezun olan öğrencilerin başvurabilmesinin sağlandığı ifade edildi. Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adayların, başvuru işlemlerini 10-18 Eylül 2020 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığının "http://rebus.meb. gov.tr" internet adresinden, T.C kimlik numarası kullanarak yapacakları vurgulandı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak isteyen adayların, Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğünün "http://yyegm.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacak 2020 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ve eklerini inceleyebilecekleri kaydedildi.

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