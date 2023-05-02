MEB 45 bin öğretmen atama tercih başvuru: Öğretmen atama başvurusu nasıl yapılır?

Son 20 senenin tek seferdeki en yüksek atamasında 7 bin 878 Sınıf öğretmenliği, 3 bin 604 rehberlik, 3 bin 269 okul öncesi öğretmenliği, 2 bin 604 ilkokul matematik öğretmenliği ve 2 bin 604 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği olmak üzere toplamda 45 bin öğretmenin atanacağı biliniyor.

Tercih tarihleri

MEB öğretmen atama takvimi kapsamında tercih tarihleri belli oldu. 27 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında alınan ön başvuruların ardından tercihler 2-6 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

e-devlet öğretmen atama tercih başvurusu için:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHİ İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin öğretmen atamasına çıktık, Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Aslında bu 45 bin öğretmen ataması son 20 yılın tek seferdeki en yüksek ataması. İnşallah, 8 Mayıs itibaarıyla bu atamaları gerçekleştireceğiz ve yüzde 50'sinin üzerinde öğretmeni bu on ilimizdeki restorasyon çalışmalarına destek olmak için görevlendireceğiz. Yani ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz." dedi.

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Buna göre sonuçlar 8 Mayıs günü adaylar ile buluşacak.

Öğretmenlerin bulundukları yerde 3 yıl süreyle görev yapacaklarını belirten Özer; büro personeli, avukat, mühendis, diyetisyen ve hemşire olmak üzere toplam 5 bin memur alımı yapıldığını ve burada da önceliğin deprem bölgesine verildiğini söyledi. Özer, "Yani kaynaklarımızın tamamını buradaki öğrencilerimiz için, öğretmenlerimiz için, eğitim kurumlarının normalleşmesi, hızlı bir şekilde ayağa kalkması için kullanıyoruz." dedi. Bu sene içinde bir ek öğretmen ataması söz konusu olup olmayacağının sorulması üzere Özer, "Önce şu atamayı yapalım. Sonra bakarız inşallah..." cevabını verdi.

MEB öğretmen atama takvimi 2023

Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması 27/03/2023-01/04/2023

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerininİlanı 04/04/2023

Sözlü Sınavların Yapılması 07-16/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarının İlanı 18/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Alınması 24-25/04/2023

Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin İtirazların Sonuçlandırılması 28/04/2023

Atama Tercihlerinin Alınması 02-06/05/2023,

Atama Sonuçlarının Açıklanması 08/05/2023,

Göreve Başlama 01/09/2023 tarihinden itibaren.

2023 öğretmen ataması kontenjan

Milli Eğitim Bakanlığınca branş bazında atama kontenjanları paylaşıldı.

Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacağına işaret eden Özer, bu kapsamda en fazla atama yapılacak beş alana ilişkin şu bilgileri paylaştı: "45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı."

Özer, atama yapılacak alanlara başvuru için 50 taban puanın esas alındığını belirtti.