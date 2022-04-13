MEB 2022 LGS sınavı ne zaman? LGS başvuruları ne zaman başlayacak?

2022 LGS sınavı ne zaman? Liselere giriş için 5 Haziran’da gerçekleştirilecek sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayınlandı. Başvurular tüm 8. sınıf öğrencileri için 4-14 Nisan’da MEB tarafından merkezi olarak yapılacak.

5 Haziran’da yapılacak sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak ve Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak. 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru yöneltilip 80 dakika süre verilecek.

LGS 2022 başvuruları ne zaman yapılacak?

5 Haziran'da uygulanacak LGS merkezî sınavının başvuru ve onay işlemleri, 14 Nisan'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından merkezi olarak yapılacak. MEB'den yapılana açıklamada, “Velilerimiz, sınav bilgilerini http://e-okul.meb.gov.tr üzerindeki e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden kontrol edebilirler" denildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, başvurularla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: “LGS kapsamında 5 Haziran’da uygulanacak merkezî sınavın başvuruları, 4-14 Nisan’da tüm 8’inci sınıf öğrencileri için Bakanlık tarafından merkezi olarak yapılacak. Böylece öğrencilerin ve velilerin sınav başvurusu için fiziki bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

2022 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sınav sonuçları, 30 Haziran’da “www.meb.gov.tr” internet adresinden açıklanacak.