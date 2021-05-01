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Eğitim MBSTS puanı kaç yıl geçerli olur?
Eğitim

MBSTS puanı kaç yıl geçerli olur?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ÖSYM’ye yaptırdığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına ilişkin bazı detaylar merak ediliyor. Birçok kişi, MBSTS puanının kaç yıl geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Ayrıca MBSTS sınavına kimlerin girip giremeyeceği de merak konusu oldu. Peki, MBSTS puanı kaç yıl geçerli olur? MBSTS sınavına kimler girebilir?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 15:58:00 -
MBSTS puanı kaç yıl geçerli olur?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ÖSYM’ye yaptırılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına ilişkin bazı detaylar merak ediliyor.

MBSTS sınavına kimler girebilir?

Diyanet’in yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabileceği belirtildi. Dolayısıyla bir yıl içinde görevde yükselmek isteyen, yurtdışına veya hacca görevli olarak gitmek isteyen veya bulunduğu camiden başka bir camiye nakil sınavı ile gitmek isteyenler bu sınava girmeleri gerekir. Bunun üzerine birçok kişi, MBSTS puanının kaç yıl geçerli olduğunu araştırmaya başladı. Peki, MBSTS puanı kaç yıl geçerli olur? MBSTS puanının geçerliliği ne zaman sona erer? 

MBSTS puanı kaç yıl geçerli olur? 

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği 5. maddesinin (d) bendine göre Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) sonuçları ile yeterlik sınav sonuçları üç yıl süre ile geçerli olmaktadır. Dolayısıyla 2 Nisan 2016 tarihinde MBSTS sınavına giren bir kişinin aldığı puan 2 Nisan 2019 tarihine kadar geçerli olacaktır.

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