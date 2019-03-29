0553 313 94 23

Mbaye Diagne’nin sağ omzunda çıkık tespit edildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

29 Mart 2019 Cuma 15:57
Mbaye Diagne’nin sağ omzunda çıkık tespit edildi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yeni Malatyaspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Senegal Milli Takımı’nda sakatlanan Mbaye Diagne’nin sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiği açıklandı.


Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim gözetimindeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat ile ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra dörde dört hedefli dar alan oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda çift kale dayanıklılık çalışması gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.


Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera kaleci antrenörleri eşliğinde çalışırken, Badou Ndiaye ve Henry Onyekuru ise adaptasyon çalışması yaptı.


Senegal Milli Takımı’nda sakatlanan Mbaye Diagne’nin yapılan ileri tetkikler sonucunda sağ omuz akromiyoklaviküler eklemde bağ hasarı ve çıkık teşhis edildiğini belirtildi.


Konstantinos Mitroglou, tedavisinin ardından salonda çalışırken, Yuto Nagatomo ise fizyoterapistler eşliğinde koşu çalışmalarına devam etti.


Galatasaray, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangın
    1. Ankara'da 5 kişinin ölümüyle..
    2. Millet İttifakı Manisa mitingi
    3. Yurdakul “kaçırılma iddiası”nı..
    4. Bolton'dan Rusya'ya "üstü kapalı tehdit"
    5. Bilecik'te iş kazası: 1 ölü
    6. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fatih'te..
    8. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    9. Kazakistan Küresel Siber Güvenlik..
    10. "Darbe destekçiliği yapan bir insandan..
    11. Sarı yeleklilerin gösterisinde "sokağa..
    12. Mine Koraş’a “Cumhurbaşkanıbana..
    13. AK Parti'nin Ümraniye mitingi
    14. Türkiye Kick Boks Turnuvasında NKÜ’nün..
    15. Adana’da tesettürlü kadınlara çirkin..
    16. Türk dalgıçlar Musul'da arama kurtarma..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Sabah akşam..
    18. Bakan Varank ve Kasapoğlu’ndan..
    19. İmamoğlu tehdit etmişti... Makamını..
    20. Marmara’da poyraz fırtınası
    21. 14 yaşındaki çocuğu kaçıran engelli..
    22. FETÖ'den gözaltına alınan tetkik..
    23. GÜNCELLEME - Çanakkale merkezli göçmen..
    24. Arnavutluk'un NATO üyeliğinin 10. yıl..
    25. Millet İttifakının son ortak mitingi..
    26. Erdoğan: “Bu milletin gündeminden..
    27. Başörtülü kıza saldırı olayına..
    28. "Brexit sürecinin çıkmaza girmesi..
    29. İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya Kadıköy’de..
    30. TDV'den Sudan'da ihtiyaç sahibi..
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Yunanistan'da Ayasofya paniği
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Erdoğan’ın Ayasofya kararı Batı’yı kudurttu! Harekete geçtiler
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Almanya Alevi silahını çıkarttı!
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Hulusi Akar açıkça uyardı: Herkes uzak dursun
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!
    Erdoğan'dan yerli otomobil açıklaması!

    Günün Karikatürü

    29 Mart 2018
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    TSK'dan sınıra askeri sevkiyat
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!
    Marketlerde tanzim satışlar resmen başladı!