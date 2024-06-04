Mazota zam geldi mi? 4 Haziran benzin fiyatı ne kadar?

Araç sahipleri güne akaryakıtta indirim yada zam yapılıp yapılmayacağını araştırarak başlıyor. Döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareket ve brent petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. 4 Haziran salı günü ise dizel araç sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı.

4 HAZİRAN MAZOTA ZAM MI GELDİ?

4 Haziran Salı gününden geçerli olmak üzere motorine ise 12 kuruş zam bekleniyor. Motorine gelen zam bugün pompaya yansıdı. Son zamla birlikte mazotun litre satış fiyatı 12 kuruş artmış oldu.

BU GECE MAZOTA ZAM YAPILACAK MI?

Bu gece mazota bir zam beklenmiyor. Son olarak motorine 12 kuruşluk bir fiyat artışı yapıldı.

LPG'YE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere, LPG’ye 1 lira 8 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.44 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ortalama 41.44 liradan satılıyor.



Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO