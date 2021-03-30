Mazot ve gübre desteği ödemeleri bugün başlıyor
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ildeki yaklaşık 2,1 milyon çiftçiye yaklaşık 4,1 milyar liralık mazot ve gübre desteğinin bugünden itibaren ödeneceğini bildirdi.
Destek ödemesinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarına göre yapılacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti: “TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlar veya vergi kimlik numarasının son hanesi 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 olanlara, bugün saat 18.00’den sonra, kimlik numarası veya vergi kimlik numarasının son hanesi 4 olanlar 2 Nisan saat 18.00’den sonra, kimlik ve vergi kimlik numarasının son hanesi 0 ve 2 olanlar 9 Nisan saat 18.00’den sonra ödemelerini alacaklar.”