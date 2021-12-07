Mazot ne kadar oldu? Motorin fiyatı ne kadar oldu?

Son dakika haberine göre motorine zam geldi. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine 66 kuruş zam yapıldı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 66 kuruş zam yapıldı. Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.

Motorin litre fiyatı ne kadar?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 9.41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10.07 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 9.35 liradan 10.01 liraya, İzmir'de 9.43 liradan 10.09 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.