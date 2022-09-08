Mazot fiyatı bugün: Akaryakıt indirim son dakika 2022 | Benzin, notorine indirimi son dakika

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petrol fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. Petrol, 100 doların altına gerileyerek petrol 87 dolara düştü. Böylece 19 Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. AB ve ABD’de talebin azalacağı beklentisi, yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması petrol fiyatlarındaki düşüşü destekliyor. Bu düşüş sonrası vatandaşlar da gözünü, benzin ve motorin fiyatlarına çevirdi.

Akaryakıt indirim son dakika 2022

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorine geçen hafta 2,41 TL’lik indirim yapılmasının ardından önceki gün 69 kuruş zam yapılmıştı. Dün 77 kuruşluk yeni zamla beraber litre fiyatı 25,99 TL’ye çıktı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ise motorine 1,14 TL indirim geldi.

AVRUPA'DA ENERJİ KITLIĞI

Avrupa'da da doğalgaz fiyatları bir önceki güne göre düşüş yaşadı. Avrupa’da enerji kıtlığı nedeniyle klimalar belirli derecelere ayarlanırken konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülecek. Böylece AB ülkeleri yüksek fiyattan enerji alımını minimum seviyeye çekmeyi hedefliyor.

ABD, PETROL FİYATI TAHMİNİNİ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE ETTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), olası petrol arzı aksaklıkları, beklenenden daha yavaş üretim artışı kaynaklı arz yönlü riskler ve ekonomik büyümeye ilişkin endişelere işaret ederek, bu yıla ilişkin Brent türü ham petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti. EIA'nın ‘Eylül 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu’nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 104,21 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam ağustos ayı raporunda 104,78 dolardı

ABD'NİN PETROL STOKLARINDA ARTIŞ ÖNGÖRÜSÜ

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 645 bin varil artış tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 733 bin varil azalacağı yönünde.

ABD'nin benzin stoklarındaki artış öngörüsü talebin düşük seyrettiği algısı yaratarak fiyatlardaki gerilemeyi destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise bugün açıklanacak.

Öte yandan, ABD başta olmak üzere merkez bankalarının sıkılaştırıcı tedbirlere devam edeceği beklentileri resesyon endişelerini destekleyerek fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 89,18 ile 89,62 dolar aralığının direnç, 88,09 ile 87,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA? (8 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)

İSTANBUL

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 24,86 TL

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,97 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 24,99 TL

LPG: 10,74 TL

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