Kraliçe Elizabeth öldüğünde ne olacak? Kraliçe Elizabeth hayatı, İngiltere Kraliçesi Elizabeth kaç yaşında?

Son dakika... İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in sağlık durumu tüm dünanın gündemine bomba gibi düştü. Kraliçe, doktorların sağlığı hakkında kaygılanması üzerine İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde tıbbi müşahade altına alındı. Tüm kraliyet ailesi durumu haber almasının ardından Kraliçe Elizabeth'in yanına koştu. Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu nasıl? Ölürse ne olacak?

2.elizabeth kaç yaşında kraliçe oldu?

II. Elizabeth, İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on dördünün kraliçesi. Aynı zamanda Topluluk Başkanı ve İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi'dir. 6 Şubat 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin kraliçesi oldu.

Kraliçe Elizabeth hayatı- Kraliçe Elizabeth gençliği

George ve Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Elizabeth- Çocukları 4 tanedir.

Kraliçe Elizabeth kaç yaşında?

Birleşik Krallık - Kraliçe

II. Elizabeth

1952. 96 yaşındadır.

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Kraliçe Elizabeth öldüğünde ne olacak?

Kraliçe II. Elizabeth ise babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında hükümdar oldu. Eylül 2015'te ise, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren İngiliz hükümdarı oldu.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın bu sabah yapılan muayene sonrası alındığı belirtildi. Açıklamada, Kraliçe'nin ailesinin de son gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

Kraliçe'nin büyük oğlu Veliaht Prens Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles ile birlikte Balmoral'a gitti.

Kraliçe'nin diğer çocuklarından York Dükü Prens Andrew ve Wessex Kontu Prens Edward da Balmoral'a gidiyor. Prenses Anne'nin ise halen İskoçya'da olduğu açıklandı.

Charles'ın büyük oğlu Cambridge Dükü Prens William da Balmoral'a gidiyor. William'ın eşi, Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın ise Windsor Şatosu'nda çocuklarıyla kaldığı açıklandı.

Charles'ın küçük oğlu Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Sussex Düşesi Meghan Markle da, Almanya'dan Balmoral'a hareket etti.

Yaz tatili dolayısıyla Temmuz ayından bu yana Balmoral'da olan 96 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine dünkü programını da iptal etmiş ve istirahate çekilmişti.

İngiltere Başbakanı Liz Truss, "tüm ülkenin" son gelişmeleri büyük bir kaygıyla izlediğini söyledi.

" Ben ve Birleşik Krallık'taki herkesin aklı Majesteleri ve ailesiyle birlikte" dedi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, İskoçya'da iktidardaki İskoç Ulusal Partisi lideri ve özerk yönetimin başbakanı Nicola Sturgeon ve Galler Özerk Yönetimi Başbakanı Mark Drakeford da kaygılı olduklarını bildiren mesajlar yayımladılar.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Anglikan Kilisesi'ni yöneten Canterbury Başpiskoposu Twitter mesajı atarak Kraliçe için dua ettiğini söyledi.

Kraliçe 2. Elizabeth, Salı günü Truss'ı başbakan olarak atamış, sağlık durumu nedeniyle bu tören gelenek olduğu üzere Londra'da değil, Balmoral Kalesi'nde yapılmıştı. Kraliçe'nin buluşma sırasında ayakta ve gülümserken görüldüğü fotoğrafı yayımlanmıştı.

Kraliçe 70 yılık devlet başkanlığı boyunca yeni başbakanları daima Londra'da Buckhingham Sarayı'nda kabul etmişti.

'Ailenin İskoçya'ya gidişi durumun ciddiyetini gösteriyor'

SON DAKİKA! DAHA ÖNCE BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

BBC muhabirleri aha önce görmediğimiz ölçüde ciddi bir durum olduğu anlaşılıyor. Buckhingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada kullanılan dil, Kraliçe'nin sağlığı konusunda doktorların kaygılı olduğunun vurgulanması, ailenin önde gelen üyelerinin derhal Balmoral'a hareket etmeleri bunun işareti olarak belirtildi.

Saray'dan açıklama beklenmiyor, çünkü geleneklere göre Kraliyet Ailesi'nin önemli üyelerinin sağlık durumları hakkında bilgi verilmez.

Öte yandan Kraliçe Elizabeth'in 'Sağlık sorunları ölünce ne olacak?' sorusunu da beraberinde getirdi.

Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapılmıştı.Prova şu şekilde gerçekleştirildi: Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi´nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak.

Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May´in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

"London Bridge Planı", Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, 92 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth´in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı.

BBC Gazetecilik Akademisi´nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth´in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi.

BBC´nin deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell´in Kraliçe´nin ölümünü sundukları varsayımsal videolar, çalışanlara izletildi.

BBC, Kraliçe´nin ölüm ilanından sonra ulusal marşı yayınlayacak, akabinde tüm kanallarının arka fonuna Kraliçe´nin fotoğrafını koyacak.

Koyu renk takım elbise kuralına uygun olarak erkek sunucular, takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacak.

İlandan 12 gün sonra gerçekleştirilen cenaze törenine kadar ise yayın akışını kesin olarak değiştirecek ve eğlence programlarını kaldıracak.

Ülke genelinde tüm radyo ve televizyon kanallarının da Kraliçe'nin ölünün ardından nasıl bir yayın politikası izleyeceğinin netleştirildiği ifade edildi.

Kraliçe'nin öldüğünün resmi olarak açıklanmasının ardından çalınacak olan duygusal parçaların listesinin de hazırlandığı ifade edildi.

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