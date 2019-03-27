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Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı

Sanatçı Mazhar Alanson'un eski Türkiye'deki yokluğu anlatmak için söylediği sözleri Sözcü ötekileştirici bir dille haberleştirirken, Mine Kırıkkanat ise "Ama sen vardın. Şimdi yoksun, yazık..." diyerek laf sokmaya çalıştı.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:33
Mazhar Alanson'un sözleri laikçi yobazları çıldırttı

MFÖ grubunun üyelerinden Mazhar Alanson, geçtiğimiz gün Esenler Belediyesi'nde "Mazhar Olmak" isimli söyleşide sevenleriyle buluştu.

"Şimdi her bütçeye göre gitar var"

Alanson, yokluk zamanlarından geçerek bugünlere geldiğini anlattığı programda, şunları söyledi: "İmza günü için bir gitar dükkânına gittim. Yok, yoktu içeride. Sanki bir Avrupa ülkesindeki gitar dükkânı gibiydi. Şimdi her şeyin böyle ulaşılabilir olması çok güzel. Eskiden gitar yoktu, şimdi her bütçeye göre gitar var. Yanımızda çalışan Türkmenistanlı bir kız var. Neden buraya geldiklerini sorduğumda bana ‘Burada her şey var.’ dedi. Bana enteresan geldi. O kadar yokluklarla başladık ki şimdi her şeyin olduğunun farkında değilim."

Yobaz zihniyet çıldırdı

Alanson'un ortaya koyduğu gerçekleri hazmedemeyen solak zihniyet ise yine nefret kustu. Alanson'un sözlerini haberleştiren Sözcü gazetesi, haberde ötekileştirici ifadeler kullanırken, İslam’a ve Müslümanlara saldırmayı kendisine misyon edinmiş olan Mine Kırıkanat ise haberi paylaşarak "Ama sen vardın, şimdi yoksun" diye yazdı.

Her seferinde demokrasiden ve ifade özgürlüğünden dem vuran laikçi zihniyet, sanatçı Mazhar Alanson'u iktidara olan yakınlığından dolayı hedef alıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:33
  1. Mazhar Alanson
  2. GİTAR
  3. Mine Kırıkkanat
  4. MFÖ

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