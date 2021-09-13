Mazeret izni kaç gün 2021? Mazeret izni hangi durumlarda kullanılır?

Okulların uzun bir aradan sonra yüz yüze açılmasıyla birlikte Milli Eğitim Bakanlığı da özellikle korona salgınına dikkat çekerek 81 ile "Kronik Rahatsızlığı Bulunan Öğrenciler" başlıklı bir genelge gönderdi. Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı genelge ile mazeret izinlerine dikkat çekti. MEB tarafından yayınlanan genelgeye göre, Sağlık Bakanlığı kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu bulunan öğrenciler mazeretli sayılacak. korona hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantinada olan öğrenciler de mazeretli kabul edilecek.

Mazeret izin belgesi nereden alınır?

Öğrencilerin, e-Nabız'dan alacakları belgeyi okul müdürlüklerine iletmeleri gerekiyor. Genelgeye göre, kronik hastalığı olan öğrencilerin sınavları salgın tedbirlerine uygun şekilde okullarda yüz yüze yapılacak.

Devamsızlık hakkı kaç gün?

Madde 35’e göre öğrenci, ilk derse belirlenen süreden daha fazla geç kaldığı her 5 seferde yarım gün devamsızlık yapmış sayılır. Bu tür durumlarda öğrenci idareye giderek geç kaldı fişi almalı ve öğretmenine teslim ederek derse girmelidir.

Madde 36’nın (b) bendine göre günlük toplam ders saatinin 2/3 kadarına ya da fazlasına girmeyen öğrenci tam gün devamsızlık yapmış sayılır.

Lisede devamsızlık hakkı kaç gün?

Yönetmeliğin 36. maddesinin 5. fıkrasına göre ortaöğretim kurumlarında: Devamsızlık süresi özürsüz (raporsuz) olarak 10 gün, özürlü (raporlu) olarak 20 gün olmak üzere toplamda 30 gündür.

Özel durumlarda devamsızlık hakkı kaç gün?

Özür durumlarına dair mevzuattaki açıklama ise şu şekildedir:

a ) Üniversite, eğitim ve araştırma ya da tam teşekküllü devlet hastanelerinde sürekli tedavi görmek durumunda olan öğrenciler ya da organ nakli gerektiren bir hastalığı olan öğrenciler,

b) Tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrenciler,

c) Özel eğitim meslek liselerine kayıt yaptıranlar,

d) EGM’nin yayınladığı resmi raporlara göre korunan ya da bakım altına alınan öğrenciler

e) Tutuklu öğrenciler

Saydığımız koşulları taşıyan kişiler, özürsüz devamsızlık süresi olan 10 günü geçmemek şartıyla toplamda 60 gün devamsızlık yapma hakkına sahiptirler.

2021 2022 eğitim öğretim takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılan okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.