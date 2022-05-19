Maymun Çiçeği virüsü iki ülkeye daha sıçradı

İtalya ve İsveç, koronavirüs salgının ortasında maymun çiçeği vakalarını kaydeden en son ülkeler oldu. İtalyan hastanın Kanarya Adaları'ndan döndükten sonra Roma'daki bir hastanede yaptığı test pozitif çıktı, İsveçli hastaya da Stockholm'de maymun çiçeği virüsü teşhisi konuldu.

Afrika dışında teyitli veya şüpheli vaka gösteren ülke sayısı 7'ye çıktı.

Birleşik Krallık'taki dokuz vakadan altısı Londra'da, ikisi İngiltere'nin Güney Doğusunda ve biri Kuzey Doğu'da bulunuyor.

Nijerya'dan gelen ilk hasta olan Birleşik Krallık hastalarından biri hariç tümü, Birleşik Krallık'ta enfekte olmuş gibi görünüyor ve çoğu bağlantılı değil.

ABD, kısa süre önce Kanada'dan dönen Massachusettsli bir adamda ilk maymun çiçeği vakasını bir gecede bildirdi.

Kanada'da en az on üç olası vaka araştırılıyor ve virüsü doğrulamak için testler yapılıyor.

İspanya'da yedi kişiye teşhis konuldu ve onlarca kişi daha hastalık için izleniyor ve test ediliyor. Portekiz, dokuz vakanın doğrulandığını söyledi.

Uzmanlar, bilinen vakaların buzdağının görünen kısmı olmasından korkuyorlar ve hastaların çoğu birbiriyle bağlantılı değil, bu da daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.

DSÖ'den uyarı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), önümüzdeki haftalarda daha fazla ülkede daha fazla vaka beklediği konusunda uyardı.

Maymun çiçeğinin kişiden kişiye bulaşmasının son derece nadir olduğu düşünüldüğünden, salgın uzmanlar tarafından 'olağandışı' olarak tanımlandı.

Şimdiye kadar virüs, Batı veya Orta Afrika dışında yalnızca dört ülkede tespit edilmişti ve tüm vakaların kıtayla doğrudan seyahat bağlantıları vardı.