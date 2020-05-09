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Yerel

Mayıs ayında kar sürprizi

Erzurum'da mayıs ayında yağan kar Palandöken Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 13:01:00 -
Mayıs ayında kar sürprizi

İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Palandöken'e kar yağdı. Dün geceden itibaren etkili olan kar, Palandöken'in girişindeki 1890 metrede, 5 santime ulaşırken yüksek kesimlerde 10 santimi geçti. Yağan kar ile birlikte Palandöken bembeyaz oldu. Belediye ekipleri, oteller bölgesinde kar temizleme çalışması yaptı.

Sağanak yağmurun etkili olduğu kent merkezinde, sıcaklık 3 derece olurken, termometreler Palandöken'de ise 2 dereceyi gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Kayak Merkezi'ndeki otel ve işletmelerin kapalı olması nedeniyle Palandöken'de sessizlik hakim. 

Kar yağışına şaşırdığını söyleyen Süleyman Ataman, "Geçen yıl bu kadar kar yağışı yoktu. 23 Nisan'da yağmıştı. Bu sene 9 Mayıs'ta yağdı, çok ilginç, şaşırdık. Sabah kalktığımızda arkadaşlarıma 'kar yağdı' diye görüntü attım. Onlar da 'Hala kar mı yağıyor?' dediler. Geceden beri epey bir kar yağışı oldu. Sabah da lapa lapa yağıyordu" dedi.

 

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