Mayıs ayı işsizlik ödeneği ödemeleri başladı

26 Nisan’a kadar IBAN numaralarını bildirmiş olan hak sahiplerinin ödemelerini banka hesabından alacağını aktaran Bakan Selçuk, “IBAN bilgisini kuruma bildirmeyen, hatalı bildiren veya IBAN’ı olmayan hak sahiplerinin de ödemeleri PTT şubeleri aracılığıyla yapılmaya devam edilecek” dedi.

Öte yandan, PTT önünde yoğunlaşma yaşanmaması için hak sahipleri TC kimlik numaralarının son rakamına göre ödemelerini alacak. TC kimlik numarasının sonu 0-2-4 ile bitenler dün almaya başlarken, 6-8 ile bitenler de bugünden itibaren PTT şubelerinden İşsizlik Ödeneğini çekebilecekler.

Kimler yararlanacak?

Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, “Ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğimizden yararlanamayan, 15 Mart’tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız” ifadelerini kullanmıştı.

Gelir vergisi beyannamesi verme süresi bugün doluyor

Mükelleflerin 2019 yılında elde edilen kazançlara ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini bugün vermesi gerekiyor. Ticari, zirai ve mesleki faaliyetinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri için beyanname dönemi sona eriyor.

Gelir vergisi mükelleflerinin 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi ilk taksitini bugün, ikinci taksitini 4 Ağustos’a kadar ödemesi gerekiyor. Ankara Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semih Öz, “65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkamayan mükellefler, yasak bittikten sonra 15 gün içinde beyanname verecek” dedi.

Mükellefler, 2019 yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamelerini yarın gün sonuna kadar elektronik ortamda gönderecek. 31 Mart’a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, yeni tip coronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 Nisan’a uzatılmıştı.