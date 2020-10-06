"Maximum Göztepe Kart"ın tanıtımı yapıldı

İZMİR (AA) - Türkiye İş Bankası'nın Göztepe taraftarları için hazırladığı "Maximum Göztepe Kart'ın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen toplantıda konuşan Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, Türkiye'nin kendi alanlarında öncü iki kurumunun bir birlikteliğe imza attığını söyledi.

Bu birlikteliğin iki taraf için de hayırlı olmasını dileyen Papatya, şöyle konuştu:

"İş Bankası'nın sözde değil özde bir öncü kurum olduğunu, geçmişte bir çok ilke imza attığını hepimiz biliyoruz, İş Bankası'nın kurulmasının temelleri İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı, ilk kuruluşu 1924'te İstanbul'da. İkinci şube İzmir'de 1925'te açıldı. Kuruluş yılımız olan 1925 bizim için de çok önemli tarih."

İş Bankası Bireysel Bankacılık Satış Müdürü Mesut Dinçer de Türkiye'nin köklü kulüplerinden Göztepe ile "Maximum Göztepe Kart" projesini gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Kartın özel bir tasarımının bulunduğunu belirten Dinçer, şunları kaydetti:

"Taraftarların gururla cüzdanlarında taşıyacağı bir kart tasarladık. Kartın üzerine Gürsel Aksel Stadı'nı ve kulübün armasını koyduk. Bir kaç tasarımımız vardı, kulüp bunu beğendi. Maximum kart markamıza bağlı olarak taraftar bu kartı kullandıkça kulüp de desteklenecek. İlave olarak Göz Göz Store'larda yüzde 10 indirimli alışveriş yapılabilecek."

Dinçer, taraftarların Maximum Göztepe Kart'a "GÖZ GÖZ" boşluk TC kimlik numaralarını yazıp 4402'ye SMS göndererek veya tüm İş Bankası şubelerinden başvurabileceğini sözlerine ekledi.