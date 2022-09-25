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Spor Maxi Gomez'den olay Fenerbahçe cevabı!
Spor

Maxi Gomez'den olay Fenerbahçe cevabı!

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Forvet oyuncusu Gomez; "İsmim bir çok takımla anıldı ancak Trabzonspor'u tercih ettim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 19:45:00 -
Maxi Gomez'den olay Fenerbahçe cevabı!

Trabzonspor'un yeni transferi Maxi Gomez basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Forvet oyuncusu Gomez; "İsmim bir çok takımla anıldı ancak Trabzonspor'u tercih ettim." dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Uruguaylı Maxi Gomez, basın mensuplarına konuştu.

Transfer döneminde adının Fenerbahçe dahil birçok takımla anılmasını değerlendiren Gomez, "İsmim birçok takımla anıldı. Ancak işin sonunda Trabzonspor'dayım. Transfer sürecim çok hızlı gelişti. Birkaç gün içerisinde hemen başladı ve bitti. Çok fazla soru sorma ya da görüş alma şansım olmadı. İkna süresi çok çabuk oldu. Trabzonspor'un bana verdiği bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip bu sevginin karşılığını ödemek istiyorum" diye konuştu.

"Beklentilerin farkındayım"

"Ben de gelir gelmez oynamaya başladım. Benim için de çok hızlı geçmeye başladı. Daha nereye geldiğimi çözemeden, bütün arkadaşlarımız gibi birçok maç oynadım. Ama hangi takıma geldiğini, büyük bir takıma geldiğimi biliyordum." ifadelerini kullanan Uruguaylı golcü, "Bu ligin gerçekten yarışmacı bir lig olduğunu biliyorum. Kolay olmayacak başarılı olmak ama son şampiyona geldim. Beklentilerin farkındayım. Kendi adıma da beklentilerim, hedeflerim var bu hedeflerden en büyüğü Dünya Kupası'nda yer almak ve başarı kazanmak. Sezon başında 4-5 maç kaçırdım Valencia'da. Adım adım gitmeye çalışıyorum. Ama bireysel hedeflerim arasında en büyüğü Dünya Kupası'na gidebilmek." dedi.

"Nasıl bir sistemle oynayacağımızın kararı hocamızın"

"İspanya'nın ne kadar önemli bir lig olduğunu biliyorsunuz. Böyle bir ligden geldikten sonra insanların beklentileri değişebiliyor. Ama buraya gelince çok yüksek kalitede oyuncular gördüm. Bu oyuncular arasında yer almak sizi çok yarışmacı kılıyor." diyen 26 yaşındaki futbolcu, çift santrfor mu, tek santrfor mu oynamak istediği yönünde gelen soruya, "Umut gerçekten harika bir oyuncu. Takım için genç olsa da çok şey vermeye çalışan, harika bir geleceği olan bir oyuncu. Daha önce çift santrafor oynadım. Dünyadaki tüm santrforlara sorarsanız, herkes çift santrforun daha rahat olduğunu söyler. Ama benim işim sahada sadece en iyi şekilde yapabilmek. Nasıl bir sistemle oynayacağımızın kararı hocamızın." cevabını verdi.

"Takım arkadaşlarımızın arasında çok tecrübeli isimler var"

Gomez, "Hocamız Trabzonspor'a geldiğim ilk gün beni yanına çağırdı ve o ilk toplantıda benden beklentileri, nasıl oynadığımızı anlattı. Bu sizi rahatlatan bir durum. Zaten aynı yollardan geçmiş birisi, sizi daha rahat anlayabiliyor. Bizim sistemimize bakınca, hücum oynayan bir takım var ve santrforunu çok fazla kullanıyor. Dediğim gibi hayatım boyunca, benden büyükleri dinledim. Onların benden istediklerini iyice dinlemeye çalıştım. Takım arkadaşlarımızın arasında çok tecrübeli isimler var. Hocamız da çok tecrübeli ve her zaman onların isteklerini yapmaya çalışıyorum." değerlendirmesini yaptı.


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