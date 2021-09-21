Mavi Vatan’ın mimarı Cihat Yaycı Paşa’dan Yunanistan çıkışı: ABD’yi arkasına alarak kabadayılık yapmak istiyor!

Mavi Vatan’ın mimarı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Yunanistan’ın ABD’den Ege’deki adalarda üs kurma ve askeri faaliyetlerini arttırma talebini, Navtex yayınlamasını ve Türk balıkçıları Yunan karasularında avlanıyor iddialarını değerlendirdi.

Yunanistan, Ege denizinde hakimiyetini ve saldırganlığını arttırmak için hamle üstüne hamle yapıyor. Uluslararası hukuk hiçe sayan Atina yönetimi, ABD’den İskiri Adası ile Batı Trakya'ya askeri üs kurmasını talep ediyor. Diğer taraftan Navtex yayınlıyor, Türk balıkçılarının Yunanistan karasularında avlandığı iddiasıyla protesto notası çekerek Kardak ve diğer adalarda hakimiyetini ilan ediyor. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor, Ege de neler oluyor? Mavi Vatan’ın mimarı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, TGRT Haber’e değerlendirdi.

Yunanistan arkasına ABD’yi almak istiyor

Yaycı, Yunanistan’ın Ege’de ABD’nin askeri gücünü arkasına alarak kabadayılık yapma derdinde olduğunu söyledi. Yunanistan’da ABD’nin üst kuracağı ve askeri faaliyetlerini arttıracağına yönelik ilk haberlerin ABD’de yayın yapan Yunan gazetesi National Herald’da çıktığına dikkat çeken Yaycı, “Bu gazetedeki ilk haber Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD’den Yunanistan’da askeri faaliyetlerini ve tesislerini arttırmasını talep ediyor, şeklindeydi. ABD bunu değerlendireceğiz, diye cevap verdi. Ancak aynı gazete bir zaman sonra ABD, Yunanistan’da askeri faaliyetlerini ve tesislerini arttırmak istiyor, diye haber yaptı. ABD’den ses çıkmadı. Miçotakis ABD’ye gittiği zaman bu talebi yineledi. Buradan anlaşılacağı gibi bu Yunanistan’ın ABD’den talebidir, Yunanistan ortalığı karıştırma derdinde. Sömürge bir devlet, gel benim adalarımda üs kur diyor. Başkalarını arkasına alarak herkese kabadayılık yapmaya çalışıyor” dedi.

Yunanistan’ın amacı

Yaycı, Yunanistan’ın arkasına güç alarak askerden arındırılmış olması gereken adaları baka devletlere açarak uluslararası hukuka aykırı şekilde kendisini meşrulaştırmak istediğini belirten Yaycı, "Türkiye gayri askeri statüdeki adaların ihlal edilmez olduğunu ve ihlal edilmesi durumunda gerekli tedbirlerin alınacağını net ve açık bir dille ifade etmeli" diye konuştu.

Yunanistan sadece bir enstrüman

Yaycı, Yunanistan’ın silahlanma yarışında ciddi bir askeri güç olan ABD’den destek almaya çalıştığını söyledi. Buna karşın Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’nın tepkisinin yeterli olmadığını belirten Yaycı, “Özellikle Türk Dışişleri Bakanlığının ve devletin üst makamlarının bunun kabul edilemez olduğunu açıkça söylemesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Ceza Mahkemesi, NATO ve AB karşısında görüşlerini ortaya koyması lazım” dedi. AB’nin askeri bir güç olmadığına dikkat çeken Yaycı, “Yunanistan tarih boyunca askeri güç olan ABD’yi, İngiltere’yi, Rusya’yı yanına almaya çalıştı. Bu tarihi birliktelik halen devam ediyor. Bu birliktelik Yunanistan’ı sevmekten değil Türkiye’yi sevmemekten kaynaklanıyor. Türkleri engellemek için Yunanistan’ı bir enstrüman olarak kullanıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yunanistan Türk balıkçıları üzerinden mesaj veriyor

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Türk balıkçılarının Yunanistan karasularında avlandığı iddiasıyla protesto notası çekilmesini istediğini hatırlatan Yaycı, bunun ne anlama geldiğini şöyle özetledi:

“Bununla Kardak adasını kendi adam sayıyorum, burada avlanamazsın diyor. Egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayacıklarda Türk balıkçıların avlanamayacağını söylüyor. Bu iddiaya kesinlikle Türk Dışişleri Bakanlığının cevap vermesi gerekiyor. Kardak adaları ve egemenliği devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar Türkiye’nin tapulu adalardır.”

Türkiye moratoryumu iptal etmeli

Yaycı, Yunanistan turizminin etkilenmemesi için Türkiye ile Yunanistan arasında Ege denizinde askeri faaliyet bulunulmayacağı, eğitim yapılmayacağı, tatbikat yapılmayacağı, Navtex yayınlanmayacağına dair bir moratoryum olduğuna dikkat çekti. moratoryumun 15 Eylülde süresinin dolar dolmaz Yunanistan’ın saldırıya başladığının altını çizen Yaycı, “Moratoryum talebi Yunanistan’dan gelmişti. Moratoryum bittiği gibi Yunanistan Dışişleri Bakanı taarruza başlıyor, Türkiye’ye protesto talimatı verdirmeye çalışıyor, Türk balıkçılarını suçluyor, Navtex yayınlıyorlar. Yunanistan’ın lehine işleyen bir anlaşma, iyi niyetimizi suiistimal ediyor. Bu yaklaşım iyi niyetten uzaktır. Bu moratoryumun Türkiye tarafından iptal edilmesi gerekiyor.”

Türk-Yunan sorunu yoktur

“Türk-Yunan sorunu” ifadesinin kullanımın yanlış olduğuna değinen Yaycı, “Aslında Yunanistan’ın taleplerinden kaynaklanan sorunlar vardır” dedi. Yaycı, Yunanistan’ın taleplerinden kaynaklı sorunların Yunanistan’ın diplomatik başarısından dolayı Türkiye-AB sorunu haline geldiğini belirterek, “Yunanistan görüşmelerde Yunan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı şunu açıkça söylemiştir: Eğer taleplerimizi kabul etmezseniz AB ile muhatap olursunuz. Bunları söyleyen Başbakan ve Dışişleri Bakanı bir devlet olmadığını kabul ediyor. O zaman görüşmeler kesilsin, AB ile masaya oturulsun ve Yunanistan o masada olmasın. Onlar bize AB’yi muhatap gösterirken biz niye bu söylemi tersine çevirip onlara söylemiyoruz. Dış politikada artık kaleden ve kalede durma alışkanlığımızdan çıkmalıyız. Bize şut çektiklerinde gol olmamasını başarı sayan anlayıştan uzaklaşmalıyız. Sahada oynamalıyız. Sadece Yunanistan değil tüm dış politika böyle olmalı, savunmadan taarruza geçilmelidir” ifadelerini kullandı.