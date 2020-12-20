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Gündem Mavi Vatan’ın gözcüsü ilk yerli SİDA denize iniyor
Gündem

Mavi Vatan’ın gözcüsü ilk yerli SİDA denize iniyor

Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk silahlı insansız deniz aracının (SİDA) prototipi tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 13:35:00 -
Mavi Vatan’ın gözcüsü ilk yerli SİDA denize iniyor

“Mavi Vatan” olarak adlandırılan alanda Türkiye’nin deniz gücüne büyük katkı vermesi beklenen ULAQ serisinin ilk ürünü olan SİDA, 400 kilometre menzili, saatte 65 kilometre sürati, milli kriptolu haberleşme altyapısı, gündüz ve gece görüş kabiliyeti, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle çağın ilerisinde yeteneklerle öne çıkıyor. Keşif, suüstü harbi, silahlı eskort, tesis güvenliği, gözetleme ve istihbarat gibi görevlerde etkin rol alması beklenen SİDA’larda füze sistemleri de yer alıyor. Düşman birliklerinin haberleşme sistemini karıştırabilecek olan SİDA’lar İHA, SİHA ve TİHA’larla müşterek harekat kabiliyetlerine de sahip olacak. İlk yerli SİDA bu ayın sonunda denize inecek.

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