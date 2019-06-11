Mavi fularlılar Kırgız mahallesinde

Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan ‘Mavi Fularlılar’ grubu bu kez Erciş ilçesi Ulupamir mahallesini ziyaret ettiler.

Geçmişte Van yemeklerini, Van kahvaltısını, Van’ın tescilli yemeklerinden keledoşu, çay kültürünü, Van’da Ramazan sofasını ve Van balığı pişirme çeşitlerini ulusal kanallarda tanıtan Mavi Fularlılar bu kez de Afganistan’ın Pamir yaylasından göç ederek Erciş’in Ulupamir mahallesine yerleşerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan Kırgız Türklerini ziyaret ettiler. Mavi fularlıların ziyaretinde hafta sonu yapılacak olan düğün öncesi hazırlıklara denk gelmesi güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kendileri de Van yemekleri yapıp her kesime ulaştıran mavi fularlılar, Kırgız mahallesindeki yöresel yemeklerin nasıl yapıldığına tanıklık ettiler.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Mavi Fularlılar Grubu Başkanı Nuran Demirhan, film, klip prodüksiyon görevlisi Orhan An’ın kamera ve drone çekimleri eşliğinde ilk duraklarının Erçiş ilçesinde Van balığının meşakkatli göçünü izlemek ve sabah kahvaltısı yapmak için ilk molalarını verdiklerini söyledi. Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyundan tatlı su yataklarına, suyun ters yönüne yaklaşık 40 kilometre mesafede gidip yumurtalarını bırakıp tekrar Van Gölüne dönen ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan Van balığı göçü izleyenleri hayran bıraktığının altını çizen Demirhan, “Yolculuğumuz Erciş’in Ulupamir mahallesinde ikamet eden Kırgız Türklerini ziyaret ederek devam etti. Köy muhtarı Eyuphan bey bizi köyün meydanında karşıladı. Eyüphan bey ile köy hakkında bilgi almak için sohbet ettik. Afganistan’ın Pamir yaylasından göç ederek Erciş Ulupamir mahallesine yerleşip tarım ve hayvancılık yaparak yaşamlarını sürdürdüklerini söyleyen muhtar Eyüphan bey ile ayaküstü konuştuktan sonra düğünün yapılacağı eve gittik. Düğün evi erkek tarafı güler yüzlü cana yakın insanlar evlerinin avlusunda düğün hazırlıkları içindelerdi. Avluda erkekler kestikleri koyunu temizleyip doğrarken, bayanların düğün yemeği telaşı daha farklıydı. Damadın annesi, teyzesi, ablası yakınları düğün günü kız tarafına gidecek yemekleri yapıyor, kazanlarda pişiriyorlardı. Kaynayan kazanların içinde akçiğer dolması ile bağırsak dolması pişiyordu. Kırgız bayanları gösterdiklerim emek ve gayret ile düğün evine gidecek yemekleri pişirirken damadın ablasından çay içmek için eve davet edildik. Yer sofrasında hazırlamış oldukları çay, sütlü çay ve ikramlıkları çok güzeldi. Damadın ablasından düğün geleneklerini dinlerken, dikkatimizi çeken damat ile gelinin düğünden önce birbirlerini görmemeleri bunun uğuruna inandıklarını anlatmaları oldu. Düğün evinde damadın annesine hediyemizi verdikten mahalleden ayrıldık. Burada farklı bir kültür, güzel bir kültürün olduğuna şahit olduk” şeklinde konuştu.