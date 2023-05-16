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Spor Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması
Spor

Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-05-16 23:26:00 -
Mauro Icardi'den şampiyonluk açıklaması

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, şampiyonluk için devam edeceklerini söyledi.

Süper Lig'de Galatasaray, İstanbulspor'u Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 yendi.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın golcüsü Mauro Icardi açıklamalarda bulundu.

Galibiyeti değerlendiren Mauro Icardi, "Geçen haftada söylediğim gibi maç maç devam ediyoruz. Her seferinde kazanmamız lazım. Gollerden dolayı mutluyum. Bir forvetin hep gol atması lazım. Cumartesi günkü maça odaklanacağız şampiyonluk için. Aynı mentaliteyle devam etmemiz gerekiyor. Çok memmnunum performansımdan. Takımla alakalı bu. Benim de işim pozisyonları bitirmek ve elimden geleni yapıyorum." açıklamasında bulundu.

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