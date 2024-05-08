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Spor Mauro Icardi'den dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!
Spor

Mauro Icardi'den dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:25:00 -
Mauro Icardi'den dikkat çeken Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe ile oynacakları derbi maç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, “Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum” dedi.

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, 70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bu sezon da şampiyon olacaklarına inandığını ifade eden Mauro Icardi, “70 yıldır yapılan böyle bir organizasyonda ödüle layık görüldüğüm için teşekkür ediyorum. Geçen sezon şampiyon olduk. Harika bir sezon geçirdik. Bu sezon da şampiyon olacağız. Yaptığımız şeylerle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.

“HER MAÇIN AYRI ÖNEMİ VAR”

Fatih Karagümrük maçını da kazanıp Fenerbahçe derbisine odaklanmak istediklerini söyleyen 31 yaşındaki santrfor, “Her maçı kazanmak gerekiyor. Maksimum sayıda maçı kazanıp şampiyon olmak gerekiyor. Her maçın ayrı önemi var. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Fatih Karagümrük maçını da kazanmamız gerekiyor. Sonra derbi için hazırlanacağız. O maçı da kazanmak için sahaya çıkacağız” diye konuştu.

“ÇOCUKLARA ÖRNEK OLABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ”
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Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir spor olduğunu ifade eden Arjantinli golcü, “Çocuklara da dokunuş yapıyor olmamız çok önemli. Futbol herkesin ruhunu harekete geçiren bir şey. Sahada yaptığım şeylerle çocuklara örnek olabilmek çok önemli. Yaptığımız şeylerin görerek çocukların da hayalleri büyüyor. Onlar da büyük başarılara imza atacağız ve biz de bunlarla gurur duyacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

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