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Spor Mauro Icardi, son 6 haftada işi şova döktü! Aslan'ın yıldızı gövde gösterisi yapıyor
Spor

Mauro Icardi, son 6 haftada işi şova döktü! Aslan'ın yıldızı gövde gösterisi yapıyor

Yeniakit Publisher
2024-04-30 08:59:00 -
Mauro Icardi, son 6 haftada işi şova döktü! Aslan'ın yıldızı gövde gösterisi yapıyor

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, ligin son 6 haftasında gösterdiği performansla dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Ligde galibiyet serisini 15 maça çıkaran Galatasaray'ı son 6 haftadır sırtlayanların başında Mauro İcardi geliyor.

Aslan'ın yıldızı sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor ve Adana Demir'e tabela yaptı, ayrıca Rize maçında asist üreterek sarı-kırmızılı takımı şampiyonluğa çok yaklaştırdı.

İcardi 21 gole ulaşırken, rakibi F.Bahçeli Dzeko'nun 20 golde kalması ile birlikte zirvede tek başına yer aldı. Tangocu ayrıca 7 asisti ile de takım arkadaşlarını beslediği bir sezon geçiriyor. İcardi'nin, Mertens ile olan uyumu da dikkat çekiyor. Mertens'ten 6 kez gol pası alan İcardi, Belçikalı meslektaşı ile başarılı bir ikili oldu.

İcardi ve Mertens geçen sezon ligde atılan 77 golün 35'ine katkı yapmıştı. Yüzde 45 olan bu oran bu sezon yüzde 49'a yükseldi.

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