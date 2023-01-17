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Spor Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? İşte cevabı...
Spor

Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? İşte cevabı...

Süper Lig'de ilk devrenin geride kalmasının ardından Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı - kırmızılıların sezon başında Fransa Ligue 1 devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli golcünün menajeri Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 19:50:00 - 2023-01-17 19:51:23
Mauro Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? İşte cevabı...

Süper Lig'de ilk devrenin geride kalmasının ardından Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı. Sarı - kırmızılıların sezon başında Fransa Ligue 1 devi PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli golcünün menajeri Wanda Nara, Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de geride kalan ilk devreyi en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 42 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Galatasaray'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken golcü oyuncu Mauro Icardi ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sarı - kırmızılı formayla bu sezon 8 resmi maçta görev alan Arjantinli yıldız, 5 gol - 4 asistlik bir performans sergileyerek taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Icardi, özellikle deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna girmiş ve 1 gol - 1 asistlik oyunla teknik heyeti mest etmişti.

Mauro Icardi'nin bu performansı sonrasında sarı - kırmızılı futbolseverler, oyuncunun bonservisinin alınması için sosyal medyada birçok yorumda bulunmuştu. Yönetim de bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürürken, sıcak bir gelişme yaşandı.

Yıldız ismin geçtiğimiz aylarda boşandığı eski eşi Wanda Nara, Mauro Icardi'nin menajerliğini yapmaya devam ediyordu.

İtalyan basınına konuşan Nara; boşanma sürecine ve Icardi'nin Galatasaray'daki geleceğine dair açıklamalarda bulundu. İşte Nara'nın sözleri...

"ICARDI AYRILMAK İSTEMİYORDU"

"Bir ilişkide huzur bittiğinde benim için işler tamamen sona erer. Mauro benden ayrılmak istemiyor ancak doğrusunu söylemek gerekirse ekim ayından beri kendimi ondan uzak tutmaya karar vermiştim. İşler iyi gitmiyordu, kavga ediyorduk. Aile huzurunu garanti altına almak için ayrılmanın daha iyi olduğunu düşündüm."

"Ne olacağını sadece zaman gösterecek. Mauro'nun Galatasaray ile mayıs ayına kadar sözleşmesi var ve bu uzun bir süre. Hep birlikte neler olacağını göreceğiz. Ben, onun yaşadığı bir apartmanda bir daire kiraladım. Geçmişten bugüne dünyamı Icardi'nin etrafında kurmuştum. Daireyi de çocuklarla vakit geçirebilmesi için tuttum. O harika bir baba."

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