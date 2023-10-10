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Dünya 'Masum' sivillere bakın! İsrail sivillere binlerce tüfek dağıtıyor
Dünya

'Masum' sivillere bakın! İsrail sivillere binlerce tüfek dağıtıyor

Yeniakit Publisher
2023-10-10 12:40:00 -
'Masum' sivillere bakın! İsrail sivillere binlerce tüfek dağıtıyor

Cumartesi günü Hamas'ın saldırısına hazırlıksız yakalanan İsrail'den yeni bir hamle geldi.

Cumartesi günü Hamas'ın saldırısına hazırlıksız yakalanan İsrail'den yeni bir hamle geldi.

Hafta sonu tansiyonun yükseldiği Orta Doğu’da gerilim her geçen gün tırmanıyor…

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi sabahı İsrail’e “Aksa Tufanı” adıyla başlattığı saldırı sonrasında İsrail'in de misillemeyle karşılık vermesi sonucunda bölgede ölü ve yaralı sayısı her dakika artıyor.

Bölgede çatışmalar devam ederken İsrail yönetimi dikkat çekici bir karar aldı… İsrailli yetkililer, İsrail’in sınırlarındaki Yahudi ve Arapların birlikte yaşadığı bölgelerdeki gönüllü vatandaşlarına tüfek ve silah dağıtılacağını duyurdu.

Açıklamayı Ulusal Güvenlikten Sorumlu Bakan Ben-Gvir yaptı. Ben-Gvir, sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere binlerce tüfek dağıtılacağını aktardı. Sosyal medya üzerinden açıklamayı yapan Ben-Gvir, “İlk aşamada 4 bin kişiye İsrail yapımı tüfek dağıtılacak, daha sonra da en az 6 bin ek tüfek daha verilecek. Gönüllülere kask ve kurşun geçirmez ceket de verilecek.
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Yorumlar

YORUM

ALLAH CC BUYURDUĞU GİBİ PİSLİK BİR TOPLULUĞA SİVİLLERİ HEDEF ALINIYOR DİYE HAMASA MÜSLÜMANIM DİYEN MÜNAFIKLARNELER DİYİYOR BİRDE DİYİLİYORKİ 1.500.000 MÜSLÜMAN VAR EĞER O KADAR MÜSLÜMAN OLSA BU KAFİR YAHUDİLER YADA DİĞER KAFİRLER GIK ÇIKARAMAZ

İNŞALLAH BU MÜHİMMATLAR EN KISA SÜREDE MÜCAHİTLERİN ELİNE ULAŞIR

Gölgesinden korkan terörist israilliler o silahlarla ancak birbirlerine vururlar. ALLAH MÜSLÜMANLARA GÜÇ KUVVET VERSİN ZALİMLERE KARŞI BİRLİK BERABERLİK VERSİN.MUŞLUADAM
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