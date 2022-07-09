Masterchef yarışmacısı için ortalığı karıştıran iddia! İşte bunlar hep Acun'un marifetleri

Türk toplumunun ahlaki yapısını ifsad eden projelere imza atan Acun Ilıcalı'nın TV8'inde ekranlara gelen Masterchef yarışmacısıyla ilgili ortalığı karıştıran bir iddia geldi.

Masterchef programına katılan Gülistan Şalk isimli yarışmacının "Telefonum yok, iletişim kuracağım arkadaşım da yok" gibi açıklamaları sonrası sosyal medyada gelen iddia, "Gülistan Şalk yalan mı söylüyor" sorularını akıllara getirdi.

Mehmet Şef ile olan konuşmasında telefonu ve sosyal medya hesabı olmadığını söyleyen Gülistan Şalk, arkadaşları tarafından da ihanete uğradığını söylemişti. Ancak Twitter üzerinden Gulistansalkifsa isimli bir kişinin ortaya attığı iddialar kafaları karıştırdı.

"Gulistansalkifsa" adındaki Twitter kullanıcısı, paylaşmış olduğu tweetlerle Gülistan Şark'ın yalan söylediğini ifade ederek tüm bunları reyting almak için yaptığını ileri sürdü.

Paylaşmış olduğu bir dizi tweette "Benim üstümden yalanlarla yeterince reyting kastın ama olay benden de çıktı artık bunca insana yalan söylemeye utanmıyor musun?" şeklinde ifadelere yer veren kullanıcı, yarışmacının telefon kullanmadığını söylediği halde kullandığına dair bir fotoğraf da paylaştı.