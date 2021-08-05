Mason sözcüsünden Galatasaray'a büyük kötülük! Hezimetin faturasını Akit'e ve İslam'a çıkardı

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Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü ve aynı zamanda mason büyük üstadı Remzi Sanver, geçtiğimiz sezon şampiyonluğu Beşiktaş'a kaptıran ve taraftarları derinden üzen Galatasaray'ın bu sezon da Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV Eindhoven hezimetini örtmek için Akit'i ve İslam'ı hedef aldı. Galatasaray yönetiminde, 33. dereceden mason büyük üstadının bulunması ise dikkat çekti.

Taraftarın hezimet sonrası üzüntüsüne saygı da yok! Futbolcuya ayar yerine Akit'i ve İslam'ı hedef aldı

Akit, PSV Eindhoven hezimetinin ardından eğlenmeye koşan Oğulcan Çağlayan'ın kötü performansına dikkat çekmiş ve gayrimeşru ilişkisi de gündem gelince taraftarın tepkisini çektiğini “Arda Turan’ın teknesinde rezil görüntüler Galatasaraylı futbolcudan büyük ahlaksızlık” başlığıyla haberleştirmişti.

Ancak Galatasaray yönetimi adına konuşan 33. dereceden mason büyük üstadı Remzi Sanver, futbol derdi olmayan, taraftarın hezimet sonrası üzüntüsüne saygı duymayan ve 'uçkur peşinde koşan' futbolcusuna ayar vermek yerine Akit'i ve İslam'ı hedef aldı.

"Her koşulda yanlarındayız"

Taraftarların tepkisine cevap vermeyen Galatasaray'ın mason sözcüsü Remzi Sanver bu haberi hatırlatarak, “İsmini zikretmek istemediğim bir medya kuruluşu tarafından, değerli sporcularımız Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ın özel hayatlarına saldırıda bulunulan bir haber yapıldı. Bu davranışı kınıyoruz ve her koşulda yanlarındayız” ifadelerini kullandı.

"Kim bilir hangi çağdan kalmış davranış normları" ifadesiyle İslam'ı hedef aldı

Galatasaray'ın İslam'ın temel değerlerini davranış normları olarak içselleştirmiş Müslüman Türk milletinden uzak bir konumda bulunduğunu iddia ederek taraftarları da ötekileştiren mason Remzi Sanver, "Bunu tekil bir mesele görmediğimizi ifade etmek isterim. Galatasaray tarihin aktığı yönde yürüyen insanlar tarafından var edilmiş ve bugüne kadar getirilmiştir. Söz konusu yayın organının ahlak adını verdiği kim bilir hangi çağdan kalmış davranış normlarıyla Galatasaray kültürünün insan ve vicdan merkezli ahlak anlayışı arasında temel bir uyumsuzluk olduğu aşikardır." diye konuştu.

Ahlaksız davranışlara 'devam' diyerek teşvik etti

Galatasaray'da performanstan çok ideolojilerin önemli olduğu gözler önüne seren Sanver, "Dolayısıyla Galatasaray ailesinin fertleri bu yayın organının uygunsuz bulacağı davranışlarına devam edeceklerdir" ifadesiyle skandal açıklamasına tüy dikti.

33. dereceden mason büyük üstadı

2011-2015 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi rektörlüğü yapan Remzi Sanver, şu anda Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsüdür. Hâlihazırda Fransa'ya ait araştırma merkezi olan Bilimsel Araştırma Milli Merkezi'nde araştırma direktörü olarak görev yapmaktadır.

Galatasaray Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi mezunu olan Sanver, 2010-2013 yılları arasında Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasında büyük üstatlık görevinde bulundu. Ve şu anda 33. dereceden masondur.