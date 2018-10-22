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MASKO yapıyor, dünya kullanıyor! Terzi gibi çalışıp herkese beğendiriyor

MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, uluslararası arenada sektörlerini en güçlü şekilde temsil ederek, pazar paylarını genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

22 Ekim 2018 Pazartesi 09:47
MASKO yapıyor, dünya kullanıyor! Terzi gibi çalışıp herkese beğendiriyor

Nevzat Orbay

Türk mobilya sektörü dünyaya açılmak için uluslararası fuarlarda daha güçlü şekilde yer almak için girişimlerde bulunuyor. Mobilyacıların güç birliği yaptığı MASKO’nun yönetimi de gelecek yıl mart ayında Çin’de düzenlenecek olan dev fuara katılarak kaliteli ürünlerini Çin pazarına sunma fırsatını yakalayacak. MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu, uluslararası arenada sektörlerini en güçlü şekilde temsil ederek, pazar paylarını genişletmeye çalıştıklarını söyledi.

İhracata ağırlık veriyorlar

34 yıl önce imalatçıları temsil etmek için kurulan ve ardından perakendeye yönelik girişimleri ile öne çıkan MASKO, 778 mağazası ile bir taraftan iç talebe cevap verirken öte yandan ihracata dönük projelerde de yer alıyor. 550 markalı işletmenin İstanbul’un ulaşım kolaylığı olan İkitelli bölgesinde konumlandığını aktaran Mehmet Mutlu, Türkiye’nin mobilya sektöründe yıllık ihracatının bu yıl sonunda 4 milyar dolara yaklaşacağını dile getirdi. Bu rakamın yüzde 8’lik dilimini (320 milyon dolar) MASKO’dan karşılandığını kaydeden Mutlu, "Bundan sonraki süreçte ihracatımız daha da hızlanacak. Yeni yönetim olarak ihracat tarafına ağırlık veriyoruz ve yeni projeler üretiyoruz. Hedefimiz Türkiye’nin toplam ihracatından yüzde 15 seviyesinde pay alabilmek. Bu da 750 milyon dolar seviyelerine çıkarabilmek” dedi.

Yeni pazarlar arıyorlar

Satışları artırmak için yeni pazar arayışlarının olduğunu kaydeden Mutlu, “Türkiye İhracatçılar Birliği ile görüşmelerimiz sürüyor. Dört fuara katılmayı planlıyoruz. Çin pazarı bunlardan birisi. Mart ayında Guangzhou’da gerçekleşecek fuara katılacağız. Dubai’de de bir fuara katılma planımız var” şeklinde konuştu.

“Mobilyada İtalya’dan iyiyiz”

Türkiye’deki mobilya üreticilerinin İtalya ayarında ürünler yapıp sattığına dikkat çeken Mutlu, ‘’Kalitemiz kadar fiyatlarımızla da öne çıkıyoruz. Örneğin İtalya’da üretilen aynı kalitedeki bir ürünü bizim üreticilerimiz dörtte bir fiyatına satıyor. Aynı zamanda hızlı çözüm üretiyoruz. Çabuk sipariş teslim edebiliyoruz. Bu da rekabet şansımızı artırıyor. Almanya, Katar, Arabistan, Bulgaristan, Romanya gibi ülkeler radarımızda. Kişiye özel tasarım yapıyoruz. Buna büyük talep de var. Bir terzi gibi çalışıyoruz. Artık bir bahane üretmeden hedeflerimiz doğrultusunda çalışıp büyüme zamanıdır” mesajını verdi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 09:47
  1. İstanbul
  2. Türk mobilya sektörü
  3. MASKO
  4. MASKO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu
  5. Türkiye İhracatçılar Birliği

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